Un ourson meurt après une correction de sa mère

Nuage, un des oursons du par animalier Juraparc près de Vallorbe (VD), est décédé. Il a succombé à une correction donnée par sa mère Zoé. «Au début cela semblait être un jeu entre Zoé la maman et Nuage le petit ourson né au mois de janvier. Puis, cela a ressemblé à une correction passée à son rejeton», a raconté un visiteur témoin de la scène, cité dans un communiqué publié dimanche.

«C'était comme si elle faisait une remontrance au petit, avant que cela dégénère en un pugilat pour l'ourson, bien que ce dernier ait réussi à plusieurs reprises à se dégager des griffes de sa maman».

Impuissant face à cet accident, le témoin a alerté les responsables du parc animalier, qui n'ont pu que constater le décès de Nuage.

Accident ou matricide?

Selon la vétérinaire Marie-Pierre Ryser, la littérature scientifique et internet ne référence pas d'oursonne matricide, alors que des cas de mâles parricides sont des faits connus. «Il s'agit peut-être d'un accident et une autopsie de l'ourson pourrait révéler la nature de l'agressivité de Zoé face à Nuage», note-t-elle, également citée dans le communiqué.

Un conseil que vont suivre les responsables du parc animalier. Ils indiquent avoir fait tout leur possible pour que la cohabitation entre Zoé et Nuage se passe bien. Par moments, la mère était brusque ou agressive avec celui qui était son premier bébé, rappellent les responsables qui ont surveillé la situation. Séparer l'ourson de sa mère aurait également conduit à son décès, selon eux.

Malgré ce triste événement, la vie à Juraparc se poursuit avec notamment la naissance de six bisonneaux et l'excellente santé de Jojo et Flocon, les deux autres oursons nés en janvier, fils d'Ursina et de Georg. (ats/nxp)