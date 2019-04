Un motard de 19 ans flashé à 115 km/h au lieu de 50

Un élève conducteur motocycliste de 19 ans se voit retirer son permis pour au moins deux ans. La raison? Il a été contrôlé vendredi dernier à 115 km/h sur la route d'Ouchy à Lutry alors qu'il allait en direction de Vevey. Ce Suisse a été interpellé ensuite à son domicile.

La police cantonale vaudoise précise qu'il s'agit ainsi d'un délit de chauffard, passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

Dispositions Via Secura

Avec un dépassement d'au moins 50 km/h sur les tronçons limités à 50 km/h, ce cas représente un délit de chauffard. Pour rappel, l'infraction est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. De plus, dans pareils cas, le permis de conduire est retiré pour au moins deux ans.

Les dispositions de Via Sicura permettent également de confisquer et vendre le véhicule du chauffard dans le but de l'empêcher de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. (nxp)