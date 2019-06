Un louveteau pointe le museau au zoo de Servion

Un louveteau a vu le jour au zoo de Servion le 17 mai, un événement qui n'était pas arrivé depuis sept ans! Ne pesant que 300 grammes et étant aveugle à sa naissance, le petit animal est resté trois semaines auprès de sa mère avant de s'aventurer dans son nouvel environnement, indique le zoo de Servion sur son site. Âgé à présent de plus d'un mois, le louveteau devient autonome et multiplie les sorties. Pour tenter de l'apercevoir dans son enclos, les visiteurs auront plus de chance dans l'après-midi, précise le zoo.

(nxp)