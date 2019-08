Un bancomat forcé par explosion

Drôle de réveil pour certains habitants de Thierrens (VD) jeudi à 03h15. Un bancomat Raiffeisen a été forcé par explosion et le déclenchement de son alarme a été rapportée à la police.

Les auteurs ont réussi à prendre la fuite avec leur butin à bord d'un véhicule. Un dispositif policier a immédiatement été mis en place sur l'ensemble du canton, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué jeudi.

Vers 03h45, une patrouille a découvert la voiture signalée, abandonnée et en feu, à environ 2 kilomètres, entre Thierrens et Denezy.

Appel à témoins

Les recherches sont en cours et n'ont pas permis pour le moment de retrouver le butin et les individus. Une enquête a été ouverte. L'événement a nécessité l'intervention de 6 patrouilles de gendarmerie et de l'engagement de la brigade canine.

La police lance un appel à témoins. Toutes les personnes ayant remarqué des comportements inhabituels ou particuliers avant, pendant ou après les faits sont priées de les signaler au 021 333 5 333.