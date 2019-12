Transport de fonds: Vaud prend des mesures

Le gouvernement vaudois prend des mesures urgentes et immédiates en matière de transports de fonds. Le convoyage se fait désormais uniquement dans des véhicules lourds et blindés entre 5h et 22h. La valeur maximale par convoi est aussi réduite à 10 millions de francs.

«Caractère préventif et dissuasif»

Attendu depuis la nouvelle attaque d'un convoi, la semaine dernière à Daillens (VD), l'arrêté du Conseil d'Etat stipule également que les véhicules doivent être équipés d'un dispositif de destruction automatique des valeurs en cas d'effraction. De plus, deux équipiers au minium doivent désormais accompagner le transport, chauffeur inclus.

Cet arrêté, qui entre en vigueur dès mercredi, a été pris à la suite de discussions avec la police cantonale vaudoise et l'Association des entreprises suisses de service de sécurité (AESS). Les entreprises de transport ont été consultées et soutiennent, dans leur ensemble, les mesures, explique le Conseil d'Etat dans son communiqué.

«Ces mesures ont un caractère préventif et dissuasif visant à rendre le canton de Vaud moins attractif pour les auteurs potentiels», écrit le gouvernement. (ats/nxp)