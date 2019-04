Test pour mieux accéder au métro M2

Le métro M2 connaîtra une phase de test du 23 avril au 10 mai. Les accès aux rames seront notamment séparés entre les passagers qui sortent et ceux qui montent. Ce dispositif a pour objectif de mieux gérer les flux de voyageurs aux heures de pointe du matin et d'augmenter la cadence.

Depuis dix ans, de plus en plus de personnes s'engouffrent chaque matin dans les rames du métro M2. En 2018, plus de 31 millions de voyageurs ont été transportés entre Ouchy et Croisettes, ont indiqué mardi les Transports publics de la région lausannoise dans un communiqué.

Du 23 avril au 10 mai, de 07h00 à 09h00, la station Lausanne-Gare, sur le quai direction Croisettes, sera en pleine phase test. L'accès aux rames sera réorganisé. Les passagers qui entrent et sortent des rames prendront deux accès séparés. La circulation dans les escaliers sera aussi séparée, ainsi que dans le passage inférieur qui conduit à la gare CFF.

Une rame toutes les deux minutes

L'objectif de ce dispositif est d'augmenter la cadence des métros. Cela permettra aussi de diminuer le temps d'attente des passagers sur le quai. Les transports publics de la région lausannoise espèrent pouvoir, à terme, offrir une cadence toutes les deux minutes environ. A la fin de la phase test, l'ensemble du dispositif sera retiré. Si les résultats sont satisfaisants, il sera reconduit. (ats/nxp)