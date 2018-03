Sur la Riviera, les chauffeurs de bus sont mécontents

Les chauffeurs de bus des transports publics de la Riviera vaudoise estiment qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Une partie d'entre eux a montré lundi son mécontentement en arborant un brassard rouge durant la matinée.

Une grande majorité des chauffeurs de bus ont participé à cette mobilisation, selon le Syndicat du personnel des transports (SEV). Avec ce brassard, ils ont voulu attirer l'attention des usagers. Des tracts explicatifs ont été distribués à Montreux et à Vevey et des pancartes pouvaient être vues sur les bus de la compagnie VMCV.

Selon le syndicat, les chauffeurs de bus, en sous-effectif, sont priés de renoncer à des jours de congé planifiés pour permettre le fonctionnement normal de l'entreprise. Cette mesure prise début février reste en vigueur pour une durée indéterminée. La situation devient «intenable», écrit le SEV qui demande «l'engagement immédiat d'une quinzaine de chauffeurs».

Les choses avancent

La direction reconnaît un certain sous-effectif. «Mais les choses avancent. Des décisions sont prises et des mesures vont se mettre en place. Il faut nous laisser le temps de les réaliser», a expliqué à l'ats le directeur des VMCV, Daniel Monnet, qui estime que l'action de lundi est «un non-sens».

A ses yeux, la majorité des chauffeurs n'a pas activement participé à la protestation. Les congés supprimés se limitent au maximum à un jour par personne et par mois, et ils ne sont pas systématiques. «Cela dépend de la situation», a-t-il précisé. Au début de l'année, la compagnie employait 112 chauffeurs. Ils étaient 118 au 31 mars et passeront à 124 dans le courant de l'année, selon M. Monnet. (ats/nxp)