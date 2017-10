Succès pour le premier week-end d'Aquatis

Aquatis a attiré la foule pour son premier week-end d'ouverture sur les hauts de Lausanne. Plus de 6450 personnes ont découvert cet aquarium-terrarium, le plus grand d'Europe dédié à l'eau douce. Même s'il manquait encore un certain nombre de poissons.

L'espace a ouvert samedi, après le rush des derniers préparatifs. Il a attiré le premier jour presque 2500 visiteurs, et davantage encore dimanche. Vers 16h45, les compteurs étaient à 3950 entrées.

De nombreuses familles avec enfants ont fait le déplacement. «Cela dépasse nos espérances. On est très contents; c'est vraiment l'effervescence», a déclaré dimanche à l'ats la directrice Angélique Vallée-Sygut.

Cinq continents

Aquatis propose un voyage ludique et pédagogique à travers les cinq continents, du glacier du Rhône jusqu'à l'Amazonie. Projections et jeux de miroirs sur les murs, sols et plafonds, tunnel sous un bassin: tout est fait pour immerger le visiteur dans l'exposition.

Les retours des visiteurs sont «globalement positifs», même s'il reste quelques réglages à effectuer, a expliqué Mme Vallée-Sygut. Certains éléments de signalétique seront adaptés et les messages audio - parfois peu audibles - revus.

Pas tous les poissons

A terme, Aquatis abritera quelque 10'000 poissons et une centaine de reptiles. Ce premier week-end, tous les aquariums étaient occupés, mais il manquait environ un quart des poissons. Quelques bassins, remplis récemment, présentaient une eau trouble.

Certains poissons, les raies notamment, ont remué la vase. Les limons seront filtrés, ce qui devrait prendre entre quelques jours et quelques semaines pour les plus gros volumes.

De nouveaux poissons, actuellement encore en quarantaine, arriveront peu à peu. Pour certaines espèces, qui ne peuvent être transportées que lorsqu'il fait froid, il faudra attendre novembre ou décembre.

Objectif ambitieux

Une belle brochette de poissons colorés ou non, grands ou petits attendent déjà les visiteurs: le labido jaune, le pacu, cousin herbivore du piranha, ou l'arapaïma, le plus gros poisson d'Amérique du Sud qui peut atteindre 4,5 mètres. Plus des reptiles comme le taïpan du désert, le serpent le plus venimeux du monde.

Aquatis espère attirer 450'000 visiteurs la première année, et 400'000 par la suite, un objectif ambitieux. Le projet a coûté 65 millions de francs, 18,5 millions de plus que ce qui était prévu.

Plus qu'un musée

«Il faut se rappeler qu'au départ il s'agissait de créer un Musée de l'eau. Nous avons fait beaucoup plus: nous avons repris le Vivarium, développé la scénographie et les collaborations scientifiques», explique Bernard Russi, PDG du groupe BOAS, principal investisseur.

Il estime «justes» les tarifs d'entrée qui font débat sur la toile: 29 francs pour un adulte, 19 francs pour un enfant entre 5 et 15 ans. Le projet est particulier: il mêle des animaux vivants et une scénographie immersive, renchérit Mme Vallée-Sygut. Sans la taxe lausannoise sur les divertissements (14%), les tarifs seraient les mêmes que ceux pratiqués au musée Chaplin, ajoute-t-elle.

Manif d'animalistes

Enfin, samedi matin, une cinquantaine d'animalistes se sont rassemblés devant l'entrée pour dénoncer la détention d'animaux en captivité. Aquatis rappelle que l'aquarium-terrarium veut certes divertir, mais aussi informer et sensibiliser le public sur la sauvegarde des espèces et l'importance de préserver l'eau douce. (ats/nxp)