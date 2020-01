Ravenel se prononcera mardi sur son avenir

L'élu UDC vaudois Yves Ravenel est au coeur de la tourmente depuis le début de la semaine, à la suite de la révélation de sa condamnation pour menaces sur son épouse dans le cadre d'un divorce.

«Yves Ravenel communiquera sa décision le mardi 14 janvier à 09h30 aux députées et députés quant à son maintien à la présidence du Grand Conseil», annonce mercredi soir l'UDC Vaud dans un communiqué.

«Faire toute la lumière»

Le syndic de Trélex a rencontré mercredi après-midi une délégation de son parti, composée du président de la section cantonale Kevin Grangier et du chef du groupe des députés Philippe Jobin. «Yves Ravenel entend faire toute la lumière et toute la transparence sur l'affaire qui a conduit le Ministère public à prononcer sa condamnation», poursuit le communiqué.

Il précise que le premier citoyen du canton souhaite «réserver la primeur de sa décision aux représentants du peuple vaudois.»

Opposition retirée

Pour mémoire, Yves Ravenel a été condamné pour menaces qualifiées et tentative de menaces qualifiées envers son épouse. Il a écopé le 21 août dernier de 60 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi que d'une amende de 960 francs.

L'agriculteur UDC avait fait opposition à cette condamnation et un procès était agendé au 23 janvier. Mais lundi, alors que le programme des audiences venait d'être envoyé à la presse, il a retiré son opposition, de sorte que l'ordonnance pénale peut entrer en force.

Procédure de divorce

L'affaire a pour cadre une procédure de divorce qui dure. «Des petits faits ont créé des tensions», a expliqué mardi Me Alain Thévenaz, l'avocat d'Yves Ravenel. Cela a notamment été le cas en janvier 2019, lorsque Monsieur a cassé les guirlandes lumineuses du jardin de Madame - car elles le gênaient la nuit - et a lancé un balai dans sa direction - ou non, ce dernier point est contesté. La justice a aussi retenu un épisode antérieur de menaces orales.

Mardi au Grand Conseil, Yves Ravenel a renoncé à diriger les débats et laissé sa place à la vice-présidente. Parallèlement, les socialistes, les Verts et la gauche radicale ont appelé à sa démission. (ats/nxp)