Pas de nouveaux cas de rougeole à l'UNIL

La flambée de cas de rougeole à l'Université de Lausanne (UNIL) est en voie d'être enrayée. Au total, dix cas ont été diagnostiqués, mais aucun nouveau n'est apparu depuis le 12 octobre. Pour les autorités sanitaires, le maître-mot reste vaccination.

«Nous n'avons plus eu de cas depuis le 12 octobre. Comme la période d'incubation est de 21 jours, on sera rassuré à partir de début novembre», a déclaré mardi à Keystone-ATS Christiane Petignat, médecin adjoint au médecin cantonal. «On n'est pas à l'abri d'un ou deux nouveaux cas, mais c'est plutôt bon signe», note-t-elle.

En tout, dix cas épidémiologiquement liés ont été diagnostiqués, dont deux hors UNIL. Ces dernières personnes avaient cependant fréquenté le cas index (le premier cas), un étudiant de la Faculté des sciences et de l'environnement.

Eviction de campus

Pour avoir été en contact avec lui, une dizaine de personnes non vaccinées ont été mises en éviction sociale et de campus afin d'éviter une propagation de la maladie. Tout comme sa famille, a souligné Mme Petignat. «On leur a demandé d'éviter tout contact avec des femmes enceintes ou à immunité réduite, et de ne pas se rendre dans des endroits fréquentés».

La communauté universitaire avait été avertie par courriel durant la deuxième semaine d'octobre qu'une personne atteinte de la rougeole avait fréquenté l'UNIL dans sa période la plus contagieuse. Des mesures immédiates avaient été prises et la chaîne de transmission avait pu être retracée.

Très contagieux

Le virus de la rougeole est parmi les plus contagieux. Les conditions de coexistence universitaire, dans les auditoires, restaurants et autres lieux réunissant de grandes quantités de personnes sont particulièrement favorables à sa propagation, soulignait l'UNIL dans son courriel. (ats/nxp)