«Merci Jacques, tu vas nous manquer énormément»

«Désolé, mais je n’ai pas les mots, je ne peux pas y croire...» Au bout du fil, c’est la stupéfaction. Maria Walliser s’excuse, des trémolos dans la voix, effondrée par le chagrin. Elle ne savait pas. La Saint-Galloise, reine de Crans-Montana en 1987, ignorait que Jacques Reymond, son ancien entraîneur, avait été lui aussi atteint par le Covid-19, qu’il avait été intubé, il y a quelques semaines après un repas de famille à la vallée de Joux. Après s’être battu, comme il l’a toujours fait, contre ce satané virus, le mari d’Erika Hess a été contraint de capituler, à l’âge de 69 ans, mercredi, pour rejoindre les étoiles.

Ancien chef de l’équipe nationale de ski alpin, chez les femmes puis avec les hommes entre 1979 et 1995, le Combier, qui était encore très actif avec son épouse sur les pistes au niveau de la relève, n’a laissé que de bons souvenirs autour de lui.

«Quand on parle de Jacques, on ne devrait penser qu’à un seul virus: celui du ski qu’il a su transmettre pendant toutes ces années à nos enfants», a souligné Ski romand, dans un vibrant hommage rendu sur son site internet. Oui, l’homme qui s’en est allé slalomer dans les nuages était passionné, emphatique, «recherchant toujours à ce qu’un athlète produise le meilleur». Ce Vaudois travaillait sans relâche à la formation des jeunes, avec bienveillance et gentillesse. «C’est une grande page de notre histoire qui vient de se tourner, trop vite, trop brusquement», poursuit le communiqué.

«Le Canton et le sport suisse perdent aujourd’hui l’un de leurs grands ambassadeurs»

Marié à Erika Hess en 1988, Jacques Reymond était le père de trois garçons (Fabian, Nicolas et Marco) dont le dernier figure toujours dans le cadre B de Swiss Ski. Conseiller d’Etat vaudois en charge notamment du Sport, Philippe Leuba a également été touché par la disparition subite du résident de Saint-Légier (VD). «Lorsque l’on parlait de sport avec lui, on voyait soudainement briller dans ses yeux la passion qui l’animait, a déclaré M. Leuba. Le sport était le moteur de son existence. Il n’avait qu’une ambition: inculquer aux jeunes cette formidable école de vie que constituent la compétition sportive et ses exigences. Le Canton et le sport suisse perdent aujourd’hui l’un de leurs grands ambassadeurs.»

Il aura marqué ceux qui l’ont côtoyé. «C’est moi qui l’avais engagé à la Fédération comme entraîneur de condition physique, se souvient Jean-Pierre Fournier, le sorcier de Crans-Montana, en 1987. Après deux ans, comme c’était un bon skieur et un fin technicien, il a basculé dans l’entraînement, avec les femmes puis les hommes. C’était quelqu’un de très consencieux, dévoué, engagé qui avait aussi un très bon feeling au niveau des relations humaines. Il était ambitieux, exigeant, cherchant toujours à faire mieux avec des athlètes talentueux qui devaient gagner.» Comme tous les gens que nous avons interrogés, le Valaisan, qui le croisait encore régulièrement sur les pistes, est tombé des nues. «Même s’il avait des petits soucis cardiaques, il faisait encore énormément de sport et skiait beaucoup! Cette petite bestiole fait vraiment des ravages!»

Zurbriggen sous le choc

Pirmin Zurbriggen qui l’avait encore vu ces derniers mois est lui aussi sous le choc. «A le voir, il semblait si bien physiquement et mentalement, que j’ai de la peine à croire à cette histoire! s’exclame le grand champion de Saas Almagell. Il avait été mon entraîneur, c’était quelqu’un de toujours très positif. J’en ai bien profité quand je courais. Je n’ai que des bonnes choses à dire sur lui, sa famille et Erika...»

Tous évoquent une personne méticuleuse, très professionnelle, avec cette lumière qui pétillait des ses yeux. «C’est un grand monsieur du ski qui nous quitte trop tôt», lâche Annick Bonzon, l’ancienne slalomeuse qui travaillait avec lui et son épouse dans les camps du couple Reymond, ce binôme. «Je me rappelle encore d’une soirée aux Pléiades en mars où il chantait et dansait, il pétait le feu. Il était si bien...» C’était avant que cette saleté de virus lui tombe sur la tête. «Merci Jacques, tu va nous manquer énormément», sanglote Patrice Morisod, qui avait tant d’admiration pour cette immense personnalité du sport suisse...