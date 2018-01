Leuthard inaugure le nouveau centre rail-route

La conseillère fédérale a souligné l'exemplarité de l'infrastructure logistique de nouveau centre rail-route.

«Ce nouveau site logistique achève notre réseau national et permettra d'importantes économies de CO2», a déclaré le CEO du groupe familial, Nils Planzer. Fondée en 1936, l'entreprise compte aujourd'hui environ 4800 collaborateurs et 1450 véhicules.

Un exemple

Dans son discours, Doris Leuthard a souligné que ce centre était «un symbole, un exemple» pour tous ceux qui veulent mettre en oeuvre le transfert du transport des marchandises de la route au rail. «Le rail pour les longues distances, la route pour la distribution fine», a relevé la conseillère fédérale.

Doris Leuthard a exprimé «sa fierté» de voir «une volonté politique se concrétiser». La part du rail est de 39% en Suisse pour le transport des marchandises, alors qu'elle n'est que de 19% au sein de l'Union européenne (UE).

Développement durable

«Le développement durable est la boussole qui guide le Conseil d'Etat vaudois dans ses actions», a affirmé pour sa part Nuria Gorrite. La présidente du gouvernement a rappelé que le canton s'était doté d'une stratégie globale pour le transport des marchandises, vantant là aussi «la complémentarité» des différents moyens à disposition.

L'infrastructure à Penthalaz, dédiée au transfert nocturne de marchandises et au stockage, est la plus grande de Suisse romande. Elle a nécessité un investissement de 80 millions de francs et permettra d'économiser plus de 360 millions de tonnes de CO2 par an, selon les informations données par Planzer.

Portes ouvertes

Large de 32 mètres et long de 232 mètres, le nouveau bâtiment de quatre étages se dresse au bout d'une nouvelle voie ferrée de 300 mètres reliée au réseau CFF. Il doit permettre d'un côté d'accueillir 18 wagons alors que 31 quais de chargement destinés aux camions sont disposés de l'autre. Des portes ouvertes sont organisées le samedi 20 janvier entre 10h et 15h pour la population. (ats/nxp)