Les acteurs-figurants donnent un avant-goût

Près de 400 acteurs-figurants ont participé samedi après-midi à la Proclamation officielle de la Fête des vignerons, à Vevey. L'occasion de donner un avant-goût de la manifestation, en montrant pour la première fois leurs costumes au public et en entonnant quelques chants.

Le temps frisquet et maussade a conduit à l'annulation du cortège prévu en ville. Les acteurs-figurants se sont contentés de rallier les arènes aux Galeries du Rivage, à un jet de pierre. Tout en évitant les gouttes et devant plusieurs milliers de personnes.

A 75 jours de la Fête, ce mini-cortège coloré a ravi le public massé aux abords de l'arène. Les Fifres et tambours de Bâle, le corps des Cent-Suisses et des représentants de la Confrérie venaient en tête. Suivaient les femmes «Bourgeons», en costume bleu et jaune - bleu s'il y a un risque de gel, et jaune si le soleil brille. Puis les «Effeuilleuses» qui arboraient un costume traditionnel dont les dessous sont colorés, pour danser le french cancan.

Les discours officiels se sont tenus à l'intérieur, aux Galeries du Rivage. Une verrée était ensuite offerte à la population et quelque 2000 verres commémoratifs distribués. (ats/nxp)