Le sort de la rampe Vigie-Gonin se joue ce mercredi

Le Tribunal fédéral se prononce ce matin mercredi en audience publique sur la rampe routière Vigie-Gonin à Lausanne, dont l'approbation a été annulée l'an passé. Cette liaison joue un rôle essentiel dans le projet de réorientation des transports publics, qui pourrait être retardé de plusieurs années.

La décision rendue le 8 février 2018 par le Tribunal administratif fédéral avait semé la consternation parmi les édiles lausannois. En admettant partiellement le recours de plusieurs commerçants du quartier, les juges de Saint-Gall mettaient en péril le projet Axes forts de transports publics urbains (AFTPU), et en particulier la réalisation du tram T1 entre la place de l'Europe et Villars-Sainte-Croix.

La haute cour administrative avait été appelée à se prononcer sur l'approbation par l'Office fédéral des transports (OFT) des plans des Transports publics lausannois (TL).

Rejetant la plupart des griefs des opposants, elle avait estimé cependant que l'office n'était pas compétent pour approuver le défrichement et les expropriations nécessaires à la réalisation d'un ouvrage routier.

Nouveau permis de construire

Même si la liaison Vigie-Gonin s'inscrivait dans le cadre du projet AFTPU, elle n'entretenait pas un rapport suffisant avec l'infrastructure ferroviaire, soulignait le Tribunal administratif fédéral. Qui renvoyait le dossier aux autorités vaudoises afin qu'elles délivrent un permis de construire en bonne et due forme.

Maîtres d'oeuvre du projet, les TL ont fait usage de leur droit de recours et porté le différend devant le Tribunal fédéral. Le canton souligne que tous les grands chantiers de transports publics comportent des mesures d'accompagnement et que l'OFT doit avoir la compétence de se prononcer sur l'ensemble du dossier.

Retard

Quelle que soit la décision rendue aujourd'hui mercredi à Mon Repos, le chantier Vigie-Gonin a pris plus d'un an de retard puisque les travaux auraient dû démarrer en 2018 déjà. Si le Tribunal fédéral devait rejeter le recours des TL et confirmer la décision de Saint-Gall, le projet prendra des années de retard.

En effet, Lausanne devra obtenir la modification du plan d'affectation avant de demander un permis de construire. Cette procédure offrira de multiples possibilités d'opposition et de recours aux adversaires du projet.

Le réseau d'axes forts prévoit l'aménagement d'une ligne de tram entre la place de l'Europe et Villars-Sainte-Croix, la mise en service de bus à grande capacité et l'ouverture du métro M3. La construction de la liaison Vigie-Gonin permettra de fermer la rue de Genève au trafic routier afin de laisser passer le tram T1. (ats/nxp)