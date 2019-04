Le jazz prend ses quartiers à Cully dès vendredi

La 37e édition du Cully Jazz Festival débute vendredi. Durant neuf jours, plus de 150 concerts feront battre le cœur du bourg. Si certains concerts affichent d'ores et déjà complet, des places sont disponibles pour la plupart des soirées.

«A ce jour, 10'000 billets ont été vendus sur les 12'000 espérés», a déclaré à Keystone-ATS son porte-parole Alexandre Caporal. Trois concerts se joueront à guichets fermés, dont ceux d'El Comité, de Thomas Dutronc et Sarah Mac Coy.

Rencontres inédites

À l'affiche du premier week-end, le Festival propose notamment le grand retour de la chanteuse malienne Oumou Sangaré après dix ans d'absence, le mythe de l'orgue Hammond Rhoda Scott et son «Ladies All Star», la nu-soul envoûtante de Fatima ou encore le piano délicat de Gauthier Toux. Sans oublier la rencontre inédite entre les musiciens cubains d'El Comité, la violoniste Yilian Cañizares et le trompettiste Ibrahim Maalouf.

La suite de la semaine sera marquée par les retrouvailles entre le trompettiste Erik Truffaz et son quartet qui célébreront les vingt ans de l'album «Bending New Corners», ainsi que par la rencontre entre Elina Duni, Marc Perrenoud et David Enhco pour le projet lumineux AKSHAM.

Puis ce sera le retour de Thomas Dutronc à Cully, la douceur envoûtante de Stacey Kent, ou encore les jeunes révélations Théo Ceccaldi, Black Milk et Ezra Collective. Vendredi, un magnifique plateau jazz accueillera Andreas Schaerer, le trio de Yaron Herman et le saxophoniste Emile Parisien, qui présentera son nouveau projet «Double Screening» avec son quartet.

A travers « Instant Jazz », la @BCV et le Festival vous convient à une série de mini-concerts intimistes afin de valoriser une région et la programmation du Festival. Restez connectés pour gagner vos places! #CullyJazz2019 pic.twitter.com/QgKXhYfQTH — Cully Jazz Festival (@cullyjazz) 1 avril 2019

Mesures anti-nuisances

Un nouveau caveau ouvre ses portes cette année. Il étoffera la programmation du Festival Off qui propose plus de 110 concerts. Le Kaffee Lutz, niché dans la rue du Temple, proposera des projets solos de la scène jazz helvétique. Sans oublier les trois scènes open-jazz à ciel ouvert et les jams manouches du Boat Club Venoge.

Pour garantir la sérénité du festival après des plaintes d'habitants du bourg, les organisateurs ont pris plusieurs mesures. Les concerts seront avancés d'une demi-heure ou d'une heure. L'équipe de chuteurs veillant au niveau sonore des fins de soirée a été renforcée, toute comme les équipes propreté et sécurité, a souligné Alexandre Caporal. (ats/nxp)