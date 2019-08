Le Livre sur les quais réunit 260 plumes

Le Livre sur les quais a dévoilé le programme de sa 10e édition du 6 au 8 septembre à Morges (VD). Sous la présidence d'honneur d'Amélie Nothomb et Philippe Forest, plus de 260 plumes viendront à la rencontre du public lors de tables rondes, croisières ou lectures.

L'Espagne et les éditions Gallimard seront les invités d'honneur de cette édition anniversaire, annoncent les organisateurs mardi dans un communiqué. Les tables rondes et rencontres évoqueront cette année le monde de demain, le monde tel qu'il aurait pu être si le passé pouvait être modifié, l'humain et la technologie, les femmes de caractère, les voyages et l'environnement.

Raphaël Enthoven, Patrick Deville, Jim Fergus et Bernard Comment seront présents tout comme les auteurs en vue de la rentrée, tels Léonora Miano, Laurent Binet, Monica Sabolo, Cécile Coulon. Ils seront rejoints par une multitude d'auteurs suisses : Roland Buti, Quentin Mouron Alex Capus, Leta Semadeni et Anna Ruchat, pour n'en citer que quelques-uns.

Des lectures surprenantes

Le spectacle sera aussi dans les rues de Morges, avec une scène sur les quais et une autre au Château. Elles accueilleront des lectures, y compris en patois gruyérien et en suisse allemand, ou encore des auteurs qui liront leurs propres textes.

Christian Laborde rendra dans un spectacle hommage à Claude Nougaro. L'écrivain français, grand connaisseur du Tour de France, participera également à la projection de «La grand-messe», de Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier. Ce film belge pose un regard attendri ou ironique sur les spectateurs qui suivent la grande boucle.

Hommage à Simenon

A l'occasion des 30 ans de la disparition de Georges Simenon, une croisière exceptionnelle rassemblera son fils John Simenon, Laurent Fourcaut et Douglas Kennedy. Deux master class seront dirigées respectivement par Eli Anderson sur l'écriture d'un roman, et Joseph Incardona sur la technique du scénario.

Les photographes Pierre-Antoine Grisoni et Yves Leresche exposeront dix ans de souvenirs et de portraits d'invités prestigieux dans l'exposition «Déclics sur les quais». De nombreuses animations et spectacles transformeront le public, notamment en inspecteurs de police chargés d'une enquête.

Ces moments sont à partager tous ensemble gratuitement, précise le communiqué. Comme l'année dernière, seuls les grands débats, les croisières et le cinéma seront payants. (ats/nxp)