Le CHUV renvoie un employé et porte plainte

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne a licencié un de ses collaborateurs, cadre intermédiaire dans un laboratoire de recherche, pour faute grave. Il lui reproche notamment d'avoir violé les directives sur l'enregistrement des brevets.

L'homme «a signé des contrats de recherche avec une entreprise pharma et a déposé des brevets à son nom sans passer par le CHUV», explique jeudi à l'ats Oliver Peters, directeur général adjoint. Le collaborateur a ensuite facturé une petite partie sur un compte privé, l?essentiel étant versé au CHUV.

C'est en cherchant à régulariser ses demandes de brevet que l'individu s'est fait pincer. Il a été licencié avec effet immédiat.

Depuis 2010

«Collaborateur de longue date du CHUV, il a a priori agi ainsi depuis 2010. Une longue période, mais de petits montants», poursuit Oliver Peters. Dans un communiqué, l'hôpital évoque plusieurs dizaines de milliers de francs.

Ce cadre intermédiaire «a violé toutes les directives dans le domaine et a empoché indûment des montants», ajoute le directeur général adjoint. Mais de rassurer: ces agissements ne concernent pas de traitements cliniques et n?ont pas mis en danger la sécurité de patients.

Le CHUV a décidé de déposer une plainte pénale et d'ouvrir une enquête administrative. Il dit vouloir faire «toute la lumière» sur cette affaire et les éventuelles lacunes du système de contrôle. Des directives institutionnelles prévoient en effet «impérativement» que tous les contrats passés avec des partenaires externes le soient au nom du CHUV et non à titre personnel. (ats/nxp)