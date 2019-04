Le CHUV porte plainte après des menaces

Le CHUV a porté plainte après avoir fait l’objet d’envois anonymes durant plusieurs mois. La direction de l'hôpital, et plus particulièrement Oliver Peters, directeur général adjoint, a été visée par des propos dénigrants, explique l'établissement dans un communiqué.

Les missives enjoignaient la personne ciblée à «quitter le CHUV rapidement de son propre gré», parfois accompagnées de menaces. Le centre hospitalier a également déploré une lettre anonyme qui a été adressée à différentes rédactions et exploitant le suicide d’un patient pour «diffuser des propos inutilement effrayants et mensongers».

Une enquête est actuellement en cours afin de découvrir les auteurs. La direction affirme qu'elle ne tolérera pas de tels agissements et «défendra l‘image et l’intégrité de ses collaborateurs et collaboratrices».