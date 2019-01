La police s'est équipée de pistolets anti-drones

Royaume-Uni L'enquête sur la présence de drones à l'aéroport londonien de Gatwick n'exclut aucune piste, y compris celle réfutant tout survol d'appareil. Plus...

Londres L'aéroport londonien de Gatwick a dû suspendre à nouveau son trafic aérien vendredi soir, et ce, à cause d'un drone dans la zone aéroportuaire. Il vient de rouvrir. Plus...