La ligne entre Lausanne et Palézieux est perturbée

Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Palézieux connaît des perturbations mardi matin. Les problèmes se concentrent sur le tronçon entre La Conversion et Grandvaux, précisent les CFF qui invoquent des dégâts à la voie. La durée des perturbations reste indéterminée.

Il ne faut ainsi plus compter sur les trains RER S9. Les voyageurs de Lausanne voulant se rendre à Puidoux-Chexbres ou à Palézieux et inversement sont priés de prendre les RER S4 ou S 5. Quant à ceux désireux de rejoindre Payerne, il leur est recommandé de se tourner vers l'IR 15 (Palézieux) et le S8 (Payerne). (nxp)