La 31e édition de Mednat ouvre ses portes jeudi

Le salon Mednat et AgroBio Expo, 31e du nom, se tiendra de jeudi à dimanche à Lausanne. Environ 200 exposants et quelque 15'000 visiteurs sont attendus.

Six zones d'expositions sont prévues dans le cadre de la manifestation: santé et médecines complémentaires, compléments alimentaires, alimentation, cosmétiques naturels, tourisme de santé et art de vivre, explique le dossier de presse.

Au menu également, 30 conférences et 20 ateliers pratiques. Une septantaine d'ateliers conférences, notamment sur des méthodes de Feng shui ou de développement personnel, sont agendés.

L'an dernier, la foire avait attiré quelque 16'000 visiteurs, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente. Reste que MCH Beaulieu a décidé de confier son développement au groupe français SPAS Organisation, tout en restant propriétaire de la marque. (ats/nxp)