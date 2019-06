L'élection de la Cour des comptes fait débat

Le Grand Conseil vaudois a choisi mardi les trois nouveaux membres de la Cour des comptes pour 2020-2025. Sur les trois personnes élues, seule une avait été recommandée par le groupe d'experts indépendants.

Après un débat à huis clos, le plénum a choisi de nommer Guy-Philippe Bolay (PLR) et Nathalie Jaquerod (PLR) au premier tour puis Valérie Schwaar (PS) au second. Si Nathalie Jaquerod avait obtenu un préavis positif des experts indépendants lors de la procédure de présélection, les deux autres avaient par contre reçu un avis négatif de ces mêmes experts.

Un résultat qui interroge et qui fait dire à certains que cette élection est influencée par des enjeux partisans. Rappelons que lors de la dernière élection en 2014, la nomination du député PLR Frédéric Grognuz avait provoqué le mécontentement de la gauche qui aurait alors préféré un expert non partisan.

Neuf candidats

Dans le cadre de l'actuelle procédure, neuf personnes avaient déposé leur candidature. La Commission de présentation, composée de députés et chargée de la présélection des candidats, les a toutes auditionnées et en avait retenu quatre.

Parmi elles, deux étaient soutenues par les experts indépendants: Nathalie Jaquerod (PLR), déléguée à l'économie de la Ville d'Yverdon-les-Bains et Philippe Zahnd, chef de mandat d'audit à la Cour des comptes.

Par contre, les experts avaient émis un avis négatif unanime à l'égard des deux autres candidats Valérie Schwaar, députée socialiste et secrétaire générale de l'Association transport et environnement (ATE) et Guy-Philippe Bolay, député PLR et directeur adjoint de la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie (CVCI). Un avis que la commission n'a donc pas suivi, tout comme le Grand Conseil qui s'est finalement prononcé sur sept candidatures.

Le trio retenu pour entrer à la Cour des Comptes remplacera Anne Weil-Lévy, Eliane Rey et Frédéric Grognuz. Les deux premières magistrates, anciennes députées, ont déjà effectué deux mandats de six ans et ne pouvaient être réélues. Quant au dernier, il a décidé dans la dernière ligne droite de ne pas se représenter pour un second mandat. (ats/nxp)