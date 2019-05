L'aéropôle de Payerne a un nouveau directeur

Peter Kupferschmied prend la tête de swiss aeropole SA à Payerne (VD). Succédant à Urs Ryf, il occupera la fonction de président du Conseil d'administration dès le 1er juin 2019.

Consultant indépendant et docteur en sciences techniques de l'EPFZ, Peter Kupferschmied bénéficie d'une solide expérience dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale et du management. Il profite également d'un large réseau grâce à ses activités précédentes de pilote et au sein de conseils d'administration, écrivent swiss aeropole, la commune de Payerne et la Communauté régionale de la Broye lundi dans un communiqué.

Le Conseil d'administration est convaincu que M. Kupferschmied saura donner un élan nouveau au développement prometteur de swiss aeropole et du parc technologique du même nom. Il sera amené à effectuer des tâches opérationnelles en lien avec la promotion du site, précise le communiqué. (ats/nxp)