L'EPFL participe à la construction d'un télescope géant

L'EPFL va participer à la construction du plus grand radiotélescope jamais élaboré. Baptisé «Square Kilometre Array» (SKA), le projet implique treize pays et doit permettre de percer certains mystères de l'univers.

Ce télescope géant est l'un des outils scientifiques «les plus ambitieux du XXIe siècle», affirme lundi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué. Elle explique qu'elle a accédé au comité d'organisation et qu'elle sera chargée de coordonner les contributions de la communauté scientifique suisse au projet.

