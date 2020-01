JOJ: une patineuse se blesse grièvement

Les préparatifs à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne (JOJ) ont été entachés d'un grave accident. Une patineuse se trouve entre la vie et la mort après avoir été victime d'une chute de cinq mètres sur la patinoire de Malley.

L'accident s'est produit mardi vers 17h30, alors que cette artiste patineuse était suspendue au-dessus de la glace pour un numéro. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, cette patineuse russe de 35 ans domiciliée en Allemagne a subitement perdu l'équilibre et chuté, explique mercredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Une femme gravement blessée après une chute lors des préparatifs de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020. Plus d'infos: https://t.co/S1AZZMQxDI — Police vaudoise (@Policevaudoise) January 8, 2020

Cérémonie d'ouverture jeudi soir

«Le système n'a pas lâché, c'est bien la patineuse qui a été déséquilibrée», a précisé la porte-parole de la police Olivia Cutruzzolà, contactée par Keystone-ATS. Une enquête étant en cours, elle n'a pas encore pu dire si la malheureuse était attachée ou non lors de son numéro.

Les investigations sont menées par les gendarmes de la région Lausanne, en collaboration avec leurs collègues spécialistes de montagne et les enquêteurs de la brigade de la police scientifique de la Police de sûreté vaudoise. «Elles doivent permettre d'établir les causes, les circonstances et les éventuelles responsabilités dans cet accident», note la police.

La cérémonie d'ouverture des JOJ est programmée jeudi soir dans cette même patinoire de Malley. Elle sera le point de départ de 14 jours de compétitions.