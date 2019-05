Il roule à 144 km/h sur un tronçon limité à 80 Km/h

La police vaudoise a arrêté un conducteur en excès de vitesse, dimanche aux alentours de 15h30. Le véhicule a été flashé à 144 km/h, soit 140 km/h après déduction, sur la route cantonale reliant Apples à Ballens, limitée à 80 km/h., indique un communiqué de la police vaudoise.

Convoqué au centre de gendarmerie mobile de Bursins, le conducteur qui avait emprunté le véhicule a été dénoncé pour violation grave qualifiée des règles de la circulation. Son permis lui a été retiré.

Le contrôle radar s’effectuant sans interception, la police a contacté par téléphone la détentrice du véhicule, à qui il a été demandé de fournir l’identité du conducteur. Contacté à son tour, celui-ci a été convoqué au Centre de gendarmerie mobile de Bursins. Après avoir été entendu, il a été dénoncé pour violation grave qualifiée des règles de la circulation, s’agissant d’un cas Via Sicura et son permis lui a été retiré. Quant au véhicule, appartenant à une autre personne, il n’a pas été saisi.

Pour rappel, selon les dispositions de Via Sicura entrées en vigueur le 1er janvier 2013, il y a délit de chauffard lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : · d'au moins 40 km/h sur les tronçons limités à 30 km/h · d’au moins 50 km/h sur les tronçons limités à 50 km/h · d'au moins 60 km/h sur les tronçons limités à 80 km/h · d'au moins 80 km/h sur les tronçons où la limite est fixée à plus de 120 km/h.

Le délit de chauffard est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. De plus, dans pareil cas, le permis de conduire est retiré pour au moins deux ans.

Les dispositions de Via Sicura permettent également de confisquer et vendre le véhicule du chauffard dans le but de l'empêcher de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation. (nxp)