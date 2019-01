Conseil d'Etat: deux UDC briguent la candidature

Les UDC Philippe Jobin et Pascal Dessauges visent la candidature au Conseil d'Etat vaudois. Le parti décidera jeudi en congrès lequel des deux se lancera dans la course le 17 mars pour tenter de regagner le siège perdu en 2011.

Le délai interne pour le dépôt des candidatures UDC a échu lundi, et aucun autre papable n'est sorti du bois. Le congrès sera appelé à trancher entre deux personnalités: le chef de groupe au Grand Conseil Philippe Jobin, 50 ans, et le préfet du Gros-de-Vaud Pascal Dessauges, 54 ans, candidat malheureux à l'interne en 2011 et 2016.

«Notre objectif est de récupérer notre siège au gouvernement», a expliqué lundi à Keystone-ATS Jacques Nicolet, président cantonal. Une revendication légitime, ajoute le parti, puisque l'UDC est la troisième force électorale du canton, derrière le PLR et le PS.

Discussions

L'UDC a discuté avec ses alliés des dernières élections cantonales, le PLR et les Vert'libéraux. «Le PLR semble enclin à soutenir notre candidat. Le parti a à peu près formellement décidé de ne pas se lancer», observe M. Nicolet. Le dernier mot reviendra au congrès libéral-radical, qui fixera la stratégie vers la mi-janvier.

Les échanges avec les Vert'libéraux sont «un peu plus compliqués», note M. Nicolet. Il est prévu que le candidat UDC, une fois désigné, rencontre les Vert'libéraux pour tenter d'obtenir leur soutien.

Ce qui est loin d'être fait, car au centre le PDC pourrait lancer un candidat. Le parti dévoilera ses cartes mardi. La socialiste Rebecca Ruiz reste la grande favorite dans cette course au Conseil d'Etat vaudois, provoquée par la démission de Pierre-Yves Maillard.

La gauche de la gauche n'a pas réussi à s'entendre sur une liste unique. Elle propose deux candidats: l'avocat Jean-Michel Dolivo pour Ensemble à Gauche et l'étudiante Anaïs Timofte pour le POP. Le dépôt des listes est agendé au 28 janvier. (ats/nxp)