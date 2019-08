Alain Delon serait hospitalisé dans la Clinique de Genolier

Où se trouve Alain Delon? La question agite les fans de cinéma et de la star française. Le comédien, âgé de 83 ans, se remet en Suisse d'un AVC survenu en juin. Des informations contradictoires le situaient entre les Cliniques de Genolier, près de Nyon (VD) et des Grangettes, à Chênes-Bougeries (GE). Une publication de son fils, Anthony Delon, permet d'y voir un peu plus clair.

Sur Instagram, il a posté ce matin une vidéo de lui dans les jardins de Genolier, laissant donc supposer que le monument du cinéma français s'y trouve également. On y distingue d'abord le bâtiment de la clinique vaudoise puis les jardins. Le fils d'Alain Delon apparaît enfin lorsqu'il retourne son téléphone.