Accident entre un train et un tracteur à St-Cergue

Mercredi 4 septembre 2019, vers 14h45, un train de la ligne Nyon – St-Cergue – La Cure a heurté à St-Cergue un petit tracteur agricole qui traversait la voie sur un passage à niveau non gardé , au lieu-dit « Les Pralies ».

Le véhicule a été percuté par l’avant gauche de la rame composée de trois wagons et traîné sur environ 10 mètres. Le conducteur du tracteur a été légèrement blessé et conduit à l’hôpital de Nyon. Le conducteur et les passagers du train n’ont pas subi de blessure.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.