Patrimoine – Vaud propose 13 visites pour les Journées européennes Du 12 et 13 septembre, les amateurs de vieilles pierres pourront découvrir divers sites vaudois. Le thème de ces Journées du patrimoine 2020 est la «Verticalité».

Le château de Grandson (VD) sera notamment à l’honneur lors de la 27e édition des Journées européennes du patrimoine. Archives/Keystone

La 27e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) se déclinera en treize visites dans le canton de Vaud, accessibles uniquement sur réservation et avec masque, coronavirus oblige. Elles auront lieu le week-end du 12 et 13 septembre, comme partout ailleurs en Suisse où quelque 300 visites, promenades, tables rondes et ateliers sont aussi prévus.

Le thème de ces Journées du patrimoine 2020 est la «Verticalité». «La verticalité est sans doute la plus spirituelle et la plus stratégique des dimensions», a relevé mardi Pascal Broulis, chef du Département vaudois en charge du patrimoine bâti.

«Depuis l’Antiquité, on a cherché à s’élever, à prendre de la hauteur pour se rapprocher du Divin. Mais aussi pour mieux surveiller son prochain et se défendre contre son voisin. Depuis le 20e siècle, la verticalité est devenue le meilleur moyen de densifier la ville. Et construire en hauteur ou surélever ses bâtiments constitue pour l’État de Vaud l’une des priorités de sa stratégie immobilière», a ajouté le conseiller d’État.

Balade pour les enfants

Au programme des treize visites, figureront cinq sites à Lausanne, dont les tours de Valmont, la cathédrale et l’église de Saint-François. Une balade pour les enfants est aussi organisée. Les autres sites retenus sont: Pully (le carillon de Chantemerle), Villette, Montreux (la Tour d’Ivoire), Sottens, Yverdon (château), Grandson (deux parcours autour du château) et l’Abbaye (tour médiévale).

Le canton en a profité pour présenter mardi aussi le 4e numéro de sa revue annuelle patrimonial. Elle est consacrée cette année à l’architecture des années 1920-1975, qui «reste encore largement incomprise et peu reconnue». Pourtant, de nombreuses constructions de cette période, ensembles locatifs, bâtiments administratifs, édifices scolaires et ouvrages d’art sont dignes de grand intérêt. selon Maurice Lovisa, conservateur cantonal des monuments et sites.

