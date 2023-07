De joie ou d’artifice – Vaud n’interdit pas les feux du 1er août Contrairement à Genève et au Valais, le Canton se limite à un appel à la prudence. Les communes restent libres d’être plus restrictives. Chloé Din

Les feux d’artifice auront droit de cité dans le canton de Vaud pour la fête nationale, mais pas partout. TDG

Genève les interdit, le Valais aussi, Vaud n’en fera rien. Le Canton annonce que les feux d’artifice et les feux de joie restent autorisés en prévision des festivités du 1er Août, les conditions n’étant pas réunies pour les bannir. Il appelle néanmoins la population à la prudence, en détaillant les précautions qui s’imposent, et souligne que les communes peuvent émettre des restrictions ou des interdictions de leur côté.

Sur le plan météorologique, la sécheresse qui touche le canton ne montre pas de signes d’amélioration. Il faudrait pour cela des précipitations persistantes pendant plusieurs jours. En attendant, le danger d’incendie continuera d’augmenter, poussant le Canton à qualifier la situation de «critique». Sur une échelle de 5, il est actuellement au degré 3 (marqué) sur la partie ouest du canton, jusqu’à une ligne de démarcation à la hauteur de Cossonay. Du côté est, y compris à Payerne et au Pays-d’Enhaut, le risque est de niveau 2 (limité), comme l’indique une carte mise à jour sur le site de l’État de Vaud.

Restrictions locales

La Ville de Morges, en tout cas, a émis dès début juillet une interdiction de tout engin pyrotechnique par les particuliers sur son territoire. Renens fait de même. À l’endroit des communes, le Canton invite en particulier à mettre à disposition de la population des espaces sécurisés – des places de tir – pour l’allumage de vésuves et autres fusées. Ce sera notamment le cas à Yverdon, dans une zone restreinte du site de la fête du 1er Août.

Quant aux feux d’artifice officiels, certaines villes ont décidé de les maintenir, comme la cité thermale, mais aussi Lausanne, Nyon, Montreux ou Aigle. D’autres y renoncent, notamment Vevey, entre autres pour des raisons écologiques. Au total, le Canton indique avoir délivré une centaine d’autorisations à des communes pour tirer des feux de catégorie professionnelle, ce qui ne veut pas dire que toutes seront utilisées. En outre, certaines communes organisent des feux officiels avec des engins pyrotechniques en vente libre, non soumis à autorisation.

Pour les particuliers, le Canton rappelle qu’il est interdit d’allumer des feux en forêt à moins de 10 mètres des lisières et que seules les places de feux et de grillades officielles sont utilisables. Il est recommandé de ne pas faire de feux si le vent est fort, de ne jamais les laisser sans surveillance sans s’être assuré qu’ils sont complètement éteints et de ne jamais jeter d’allumettes ou de mégots dans la nature.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.