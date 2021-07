Détente après la crue – Vaud lève toutes les restrictions liées à la navigation Le Canton ouvre la voie à un retour à la normale sur les lacs, car la situation relative à la récente crue n’est plus considérée comme critique.

Le public est invité à «rester prudent aux abords des rives des lacs et cours d’eau». Keystone

Après la pluie, le beau temps! «Toutes les restrictions et interdictions» imposées pour faire face à la crue des lacs seront levées sur toute l’étendue du territoire vaudois, dès le samedi 31 juillet à 6 h.

L’État de Vaud en a décidé ainsi après une analyse des risques et en raison de la baisse du niveau des lacs de Neuchâtel et de Morat. «La situation n’est désormais plus considérée comme critique» déclarent les autorités. Désormais, les dernières restrictions et interdictions de naviguer, notamment sur la rivière de la Tielle, ainsi que l’interdiction de naviguer de nuit sont levées. La navigation dans le canal de la Broye n’est plus limitée.

Ce retour à la normale sur les lacs permet d’entrevoir la phase d’après-intempéries. Le Canton précise que les services de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) et la Protection civile (PCi) sont chargés, sur demande des communes, de la remise en état des infrastructures publiques ou critiques touchées par la crue. Les propriétaires privés lésés doivent faire les démarches en vue d’une indemnisation et d’un rétablissement, en concertation avec leurs assurances.

Indemnisation

Le niveau des eaux atteindra la limite fixée par l’Autorité compétente durant le week-end et continuera vraisemblablement de baisser encore au cours des prochaines semaines. Mais il n’y a pas lieu de baisser la garde. Les navigateurs et plaisanciers sont appelés à rester vigilants et à faire preuve d’une grande prudence, en raison de bois flottant et d’obstacles proches des rives encore immergées. Ils sont également invités à naviguer de manière à générer le moins de vagues possible.

Le public est prié de «rester prudent aux abords des rives des lacs et cours d’eau». Quant aux propriétaires de bateau et navigateurs, il leur est recommandé de contrôler les fixations des bâches et de vérifier les amarrages, afin que la longueur des cordes soit adaptée au niveau de l’eau et de ne pas vider les eaux usées dans les lacs.

Les informations et recommandations à la population sont consultables sur les applications Alertswiss et MétéoSuisse, ainsi que sur les réseaux sociaux et sites internet des autorités.

EAH/Comm

