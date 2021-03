Conseil d’État – Vaud double l’enveloppe de ses bourses de soutien à la culture Face aux succès des bourses pour les acteurs culturels proposées en décembre, le Canton a décidé de doubler leur enveloppe, passant de 3 à 6 millions de francs. Près de 500 artistes vont recevoir de 10’000 à 20’000 francs sur six mois.

Le dispositif du Canton de Vaud est une aide qui cible particulièrement les artistes indépendants qui ne sont pas suffisamment soutenus. Keystone/Laurent Gillieron

Le Canton de Vaud poursuit son soutien aux acteurs culturels. Face aux succès des demandes de bourses de recherche et de développement artistiques proposées en décembre dernier par l’État, celui-ci a décidé de doubler leur enveloppe, passant de 3 à 6 millions de francs. Au total, 470 artistes vont recevoir d’ici la fin du mois de mars des bourses de 10’000 à 20’000 francs sur six mois.

Au 10 janvier 2021, le Service des affaires culturelles (SERAC) a reçu 551 dossiers de candidature. «Un chiffre important démontrant que le dispositif répond à un véritable besoin dans les circonstances actuelles», a indiqué mardi le Conseil d’État dans un communiqué.

Le traitement a été effectué par les Commissions cantonales des activités culturelles (CCAC) et des arts de la scène (CCAS). Elles ont retenu 470 candidatures. Pour des raisons d’inéligibilité, d’insuffisances ou de non-pertinence du dossier, 81 ont été écartées, précise le canton.

«Au vu du nombre et de la qualité des projets de recherche reçus ainsi que de l’aspect extraordinaire de la situation, le montant initialement prévu pour cette action (3 millions) a été doublé et porté à 6 millions de francs par le Conseil d’État», écrit-il.

Musique, arts plastiques et visuels en tête

Ces bourses sont attribuées aux différents domaines de la culture: 21,5% pour la musique, 21,3% pour les arts plastiques, 18,5% pour les arts visuels, 16,6% pour le théâtre, 12,3% pour des arts pluridisciplinaires, 6% pour la danse et 3,8% pour la littérature.

C’est le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) qui avait mis en place mi-décembre 2020 ce «dispositif inédit» appelé «Bourse de recherche et de développement artistiques». Cette aide cible particulièrement les artistes indépendants qui ne sont pas suffisamment soutenus ou se voient exclus du filet de soutien en vigueur.

Ce troisième volet d’aide au secteur de la culture était venu s’ajouter aux deux premiers: les mesures financées par la Confédération et le canton de Vaud au printemps dernier à hauteur de 39 millions de francs et, l’automne passé, la nouvelle ordonnance fédérale Covid-19 Culture pour un montant de 26 millions de francs, permettant d’indemniser et de soutenir les entreprises culturelles jusqu’à fin 2021.

ATS