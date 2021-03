Aides Covid – Vaud a versé près de 80 millions aux cas de rigueur Le Conseil d’État vaudois a dressé lundi le bilan des aides financières accordées aux entreprises touchées par la crise depuis mars 2020.

La moitié des demandes d’aides pour cas de rigueur concerne la restauration (Photo d’illustration). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Souvent critiqué pour son manque de célérité dans le versement des aides Covid, le Conseil d’État vaudois tire le bilan des aides économiques octroyées depuis le début de la crise en mars 2020. Sur les 4678 demandes d’aide pour les cas de rigueur, près des trois quarts (72%) ont reçu une indemnité, pour un montant total de 79,3 millions de francs.

Depuis le 24 février, le canton a pris des mesures pour accélérer le versement des aides au cas de rigueur. Une partie des dossiers a ainsi été indemnisée sur la base d’un système d’avance de liquidités, avec des acomptes à hauteur de 80%, explique lundi le Département de l’économie dans un communiqué. «Aujourd’hui, ce sont en moyenne plus de 3 millions d’aides qui sont versées chaque jour.»

«3 millions d’aides versées chaque jour»

Plus de la moitié des demandes (56%) d’indemnisation pour cas de rigueur émanent de la restauration. Cela concerne 2610 établissements à ce jour, a calculé le canton. Des dossiers sont encore en cours de traitement à cause de justificatifs incomplets ou en raison d’une situation non réglée par le droit fédéral.

À ce jour, le montant disponible pour les cas de rigueur est de 203,5 millions, dont 100 millions à la charge du canton. Une réserve cantonale de 30 millions pourrait y être ajoutée. Vaud rappelle que les Chambres fédérales examinent actuellement plusieurs propositions qui pourraient changer les modalités d’octroi. De nombreux dossiers ne peuvent être traités ou devront être revus, avertit le canton.

Dossiers à revoir

Globalement, depuis un an, le montant des aides versées atteint les 237,8 millions de francs, fait valoir le canton. Dans ce chiffre, Vaud inclut les deux opérations Welqome (avec un effet de levier de 102 millions injectés dans l’économie vaudoise), les cautionnements de start-up (38,5 millions) et le soutien à l’apprentissage (16 millions).

Les montants versés au titre de RHT (chômage partiel) depuis mars 2020 s’approchent désormais du milliard de francs. Ils s’établissent à 958,5 millions, précise le communiqué de presse.

ATS