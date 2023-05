Il ne suffit pas de placer une statuette dans son logement pour prétendre avoir suivi les préceptes du Vastu Shastra, discipline ancestrale indienne. CCBYCC

Un peu plus confidentiel que le feng shui sous nos latitudes, le Vastu Shastra est une discipline ancestrale traditionnelle originaire d’Inde qui partage un objectif commun avec son homologue chinois: créer des environnements équilibrés qui favorisent la santé, le bonheur et la prospérité en optimisant le flux d’énergie qu’on appelle Chi en Chine et prana en Inde.

Les deux systèmes offrent des conseils précieux pour la décoration d’intérieur et l’aménagement de l’espace. Le choix de la méthode s’arrêtera en fonction de préférences personnelles. Pour les personnes qui pratiquent le yoga, l’univers du Vastu Shastra semblera peut-être assez familier.

«Les éléments clés étudiés sont l’orientation, la géométrie et le positionnement des éléments dans des zones de fonctionnalités.» Jannick Schallenberger, architecte d’intérieur

Que ce soit lors de la construction d’une maison ou lors de la réorganisation d’un intérieur, les éléments clés étudiés sont l’orientation, la géométrie et le positionnement des éléments dans des zones de fonctionnalités.

En seconde analyse arrivent les éléments décoratifs, tels que le jeu des matières, l’emplacement du mobilier, des œuvres d’art ou des mandalas.

L’orientation cardinale et la situation d’un terrain, d’une maison ou d’un appartement sont importantes. L’énergie (prana) étant influencée par de nombreux paramètres tels que la topologie (lac, rivière, montagne, etc.) ou l’activité humaine, le résultat d’une étude variera de cas en cas. Mais, pour l’exemple, on peut considérer qu’une entrée tournée vers l’est est plutôt bénéfique, car elle permet à la lumière du soleil matinal d’entrer et d’apporter une énergie positive. Selon la tradition pure, le métier et le signe astrologique de l’habitant auront une influence sur l’implantation d’une maison. Par extension, le Vastu Shastra est souvent associé de manière limitative à l’astrologie en Inde.

«Le Vastu Shastra privilégie les formes simples, comme le carré ou le rectangle, car elles sont considérées comme propices à l’équilibre énergétique.» Jannick Schallenberger, architecte d’intérieur

Selon cet art, chaque zone de la maison est associée à l’un des éléments: la terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther. Ces cinq éléments fondamentaux revêtent une énergie spécifique et soutiennent favorablement des activités définies. La zone feu, située au sud-est (ou nord-est selon la manière dont prana circule dans un espace), sera idéale pour la cuisine. Quand il est impossible de modifier les plans d’un habitat, des solutions sont proposées pour rétablir un équilibre plus intéressant (positionnement de pierres, de cuivres, etc.).

Le Vastu Shastra privilégie les formes simples, comme le carré ou le rectangle, car elles sont considérées comme propices à l’équilibre énergétique. Les formes irrégulières ou les coins manquants sont à éviter.

De manière plus fine, l’organisation de l’ameublement dans les espaces, l’emplacement des miroirs mais aussi l’énergie particulière d’œuvres d’art ou de pièces décoratives favoriseront l’harmonie s’ils sont bien positionnés. À l’inverse, chaque détail mal organisé peut avoir une influence moins favorable.

«De manière pragmatique, le rangement et le nettoyage sont les premiers pas à entreprendre pour se sentir mieux chez soi.» Jannick Schallenberger, architecte d’intérieur

Les mandalas sont souvent utilisés de manière décorative dans la pratique du Vastu Shastra, avec plus ou moins de succès esthétique. Ce sont des motifs géométriques et symboliques utilisés depuis des siècles dans différentes traditions spirituelles et culturelles. Ils sont considérés comme des outils puissants pour soutenir l’énergie du lieu et des personnes.

Comme on peut le constater, il ne suffit pas de positionner une statuette dans un appartement pour prétendre avoir suivi les préceptes du Vastu Shastra. Bien sûr, de nombreuses théories prétendent améliorer l’énergie des maisons. Malgré l’intérêt qu’elles suscitent, ces disciplines manquent de preuves scientifiques pour attester de leur performance. Si les démarches restent intéressantes lorsqu’elles influencent positivement ne serait-ce que la perception d’un lieu, il reste important de garder les pieds sur terre et de bien se renseigner.

De manière pragmatique (et toutes les théories convergent sur ce point), le rangement et le nettoyage sont les premiers pas à entreprendre pour se sentir mieux chez soi. Cela ne coûte pas cher et sera très efficace. Essayez!

Votre chroniqueuse: Jannick Schallenberger, architecte d’intérieur. DR

