Les dernières statistiques – Variole du singe: plus de 2000 malades dont 28 en Suisse Le décompte des cas dans chaque pays, les modes de transmission, les symptômes, les vaccins: tout ce qu’il faut savoir sur la variole du singe. Fanny Giroud Paul Ronga

L’infection à la variole du singe peut être diagnostiquée par un test PCR effectué aux HUG après un frottis. KEYSTONE

Avec 2066 cas déclarés dans 48 pays depuis le 18 mai, la variole du singe (monkeypox en anglais, «variole simienne» au Québec) fait craindre un nouvel épisode de pandémie. Vingt-huit cas ont été enregistrés en Suisse, selon le décompte du 16 juin.

Transmission

Le mode de transmission de la maladie n’est pas complètement clair. On sait qu’elle se transmet notamment par voie respiratoire, par contact direct avec une lésion ou par contact avec des objets (poignées de porte, draps, habits, couverts, etc.). L’OFSP précise désormais qu’«il n’est actuellement pas certain que la variole du singe puisse également se transmettre par le sperme ou les sécrétions vaginales. Il est toutefois avéré que le virus peut être transmis par contact direct avec la peau et les muqueuses, y compris lors de rapports sexuels.»