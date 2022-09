Après trois mois d’épidémie – Variole du singe: le taux de positivité baisse à Genève Lors d’un colloque aux Hôpitaux universitaires de Genève, la docteure Pauline Vetter a détaillé les particularités de cette maladie. Emilien Ghidoni

Le 24 août, la Confédération a acheté 40’000 doses de vaccin contre la variole du singe. Photo d’illustration. KEYSTONE

Cela fait trois mois que la variole du singe se répand à travers le monde, et on en sait un peu plus sur cette maladie. Ce vendredi, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont exposé les dernières connaissances médicales à ce sujet.