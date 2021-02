Point des autorités sanitaires – Variants agressifs et vaccins tardifs à Genève Les livraisons de doses sont souvent différées alors que les infections stagnent à un haut niveau. Marc Moulin

La docteure Aliki Metsini, gauche, co-cheffe de secteur maladies transmissibles du service du médecin cantonal, accompagnée de Adrien Bron, droite, directeur général de la Sante (DGS), aborde la situation épidémiologique et vaccinale lors du 38 e point de presse sanitaire. KEYSTONE

Personne n’est mort du Covid à Genève cette semaine. Livrée vendredi lors du rituel point de presse des autorités sanitaires locales, l’excellente nouvelle, sans équivalent depuis le mois d’août, a été annoncée sans fanfare. Sous leurs masques, les responsables affichent plutôt une mine soucieuse, confrontés qu’ils sont à une valse d’incertitudes, tant au sujet de l’épidémie que de la vaccination. Sur fond de variants agressifs et de livraisons aléatoires, on avance à tâtons, alors que la Suisse tentera dès lundi l’amorce d’un déconfinement très progressif.

Jeudi, on a recensé 86 nouveaux cas, alors que 245 malades étaient hospitalisés, dont 67 avec une infection aiguë, nécessitant dans seize cas des soins de réanimation. Sept EMS sont touchés. «La situation épidémiologique reste dans une phase de contrôle, mais à un haut niveau, résume Aliki Metsini, cocheffe des Maladies transmissibles au Service du médecin cantonal. Depuis plusieurs semaines, on enregistre un nombre de nouvelles infections plus ou moins stable, qui ne s’abaisse pas considérablement alors que le pic de la deuxième vague est distant de plusieurs semaines. C’est loin d’être rassurant.»

Restrictions sur la rade

Le directeur général de la Santé n’est guère plus serein. «Après la première vague, les nouvelles contaminations étaient retombées à zéro, rappelle Adrien Bron. Si une nouvelle vague devait arriver, on partirait de très haut.» L’anéantissement du virus qu’on aurait pu attendre des sévères restrictions en cours – en voie d’être assouplies – ainsi que d’une semaine de pause vacancière ne se matérialise pas. Le regard se tourne vers les nouveaux variants, dont la contagiosité est jugée de 40 à 70% plus forte que celle de la souche originelle, et qui sont devenus à Genève «proéminents», selon Aliki Metsini. Virus «britannique» en tête, les versions dites sud-africaines et brésiliennes restant «sporadiques», ils représentent désormais 85% des nouveaux cas.

C’est donc grâce aux mesures et à la vigilance de la population que la flambée semble contenue. «On est dans une période toujours très délicate, évidemment que l’épidémie peut reprendre», ajoute Adrien Bron. Alors que la bride fédérale se desserre, le Canton veut prévenir les attroupements par un tour de vis. Exemple: dès samedi, le stationnement sera restreint autour de la rade afin d’y limiter l’affluence et des patrouilles veilleront au respect des consignes sanitaires, toujours en force.

Des doses en retard

Du côté des vaccinations, on se presse au portillon. À Genève, on sera bientôt à 50’000 personnes protégées. Si cette demande est jugée réjouissante, l’offre est problématique, en raison des retards de livraison qui se répètent semaine après semaine. «On ne reçoit pas toujours ce qu’on attend», déplore Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. Cette semaine, le Canton a réceptionné mardi comme prévu 4000 doses du vaccin Pfizer, mais il guette toujours les 10’000 doses de Moderna attendues lundi, dont la livraison a été reportée à samedi mais ne devrait être finalement effective, sauf surprise, que dimanche après-midi.

Reste que la campagne s’accélère. Depuis mardi, les personnes vulnérables de moins de 75 ans, dotées d’une attestation en ce sens de leur médecin, se font vacciner, tout comme les soignants en contact avec les groupes à risque. Il s’agit par exemple du personnel des EMS, des services de gériatrie, soins intensifs et intermédiaires ou des Urgences. On ignore quel nombre exact de personnes cette nouvelle volée représentera et le temps que cela prendra pour les protéger au rythme de livraisons erratiques. D’autres groupes prioritaires font encore la queue: proches de personnes à risque ou résidents de structures communautaires.

L’ouverture de la vaccination à la population générale n’est espérée que courant mai ou en juin, sans qu’aucune planification ne puisse être confirmée. Ceux qui se sont inscrits en premier – ce qui est déjà possible – seront les premiers servis et, s’ils avaient sélectionné un centre de prédilection, pourront être redirigés vers les nouveaux sites appelés à voir le jour. Deux, dont un massif, doivent ouvrir bientôt sur la Rive droite. Les six actuels centres de vaccination seront par ailleurs dotés dès lundi de zones de dépose et de stationnements dédiés aux personnes à mobilité réduite.