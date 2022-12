Photo d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

Genève, 19 décembre

Les incompétents (désolé, mais je ne trouve pas d’autres mots) chargés de la circulation et du trafic à Genève ont encore frappé, et ce n’est pas la première fois! Les incohérences et les mauvaises décisions sont légion dans notre canton. La dernière en date, dans le quartier de Varembé, m’oblige à ce coup de gueule.

Dans le quartier Varembé-Nations, ce sont environ 30 places de parking «zone bleue» ainsi que des emplacements deux-roues qui ont purement et simplement été supprimés, sans aucune forme d’alternative. Ces places sises avenue Giuseppe-Motta étaient très prisées des papas et mamans qui amenaient leurs enfants au cours de natation à la piscine de Varembé, cours de trente à quarante-cinq minutes maximum. Tout cela pour faire place non pas à une piste cyclable, mais bien à une autoroute cyclable, tellement elle est large.

S’ajoute à cela la suppression du rond-point qui régulait parfaitement la circulation sur cette même avenue. En lieu et place, quatre feux de signalisation, qui coûtent cher aux contribuables et qui ont pour effet de longues files d’attente de voitures à l’arrêt, très utile le dimanche, quand il n’y a pas de trafic: on est arrêté deux, trois minutes au milieu de nulle part.

Résultats déjà visibles de cette incohérence décidée par ces incompétents, les gens choisissent des itinéraires alternatifs, et encombrent les chemins et ruelles avoisinants pour éviter les feux. Tiens, sans doute sera-t-il bientôt interdit de tourner dans cette rue dont je tais le volontairement le nom… Cerise sur le gâteau, ou gag (allez savoir), la création d’une bande cyclable qui surgit de nulle part, pour se voir arrêté à peine 15 mètres plus loin à un feu de signalisation de la rue du Pré-de-Bichette (et hop, cinq places de parking volatilisées).

Si l’incompétent chef chargé (et celui qui lui donne l’autorisation) de ces changements absolument pas nécessaires et inutiles dans le quartier venait à lire ces lignes, je serais ravi de connaître les arguments qui ont amené à ces changements. Merci d’avance.

Marcel Müller

