Joaillerie – Van Cleef & Arpels expose son savoir-faire à Lyon Durant toute une semaine, l’InterContinental Lyon – Hôtel Dieu se transforme en temple de la joaillerie. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Travail de prépolissage sur un bijou en or. © Van Cleef & Arpels SA -2020

Du 26 novembre au 4 décembre, Van Cleef & Arpels investit l’un des lieux les plus emblématiques du patrimoine architectural lyonnais, le Grand Hôtel-Dieu. Ce vaste édifice érigé au XVIIIe siècle sur la base d’un ancien hôpital était devenu l’un des centres chirurgicaux les plus renommés d’Europe. C’est là que fut réalisée la première radiographie de l’histoire. Gravement endommagé durant la Seconde Guerre mondiale puis reconstruit dans les années 60, il a néanmoins fini par fermer ses portes. C’était en 2009. Aujourd’hui transformé en un lieu de vie et de loisirs où se déploient commerces, bars et restaurants, le site abrite également un superbe hôtel cinq étoiles ouvert en 2019. Tel est le cadre choisi par la maison française pour partager sa passion de la joaillerie, par le biais d’un événement pluriel baptisé «de Mains en mains».

Rendez-vous tout d’abord avec une exposition. Ici, bijoux anciens et contemporains, tous signés Van Cleef & Arpels, côtoient vidéos et outils traditionnels. On y fait notamment connaissance avec l’iconique maille «Ludo» et le collier «Zip». Cette pièce créée à la fin des années 30, que l’on peut porter ouverte, en collier, ou fermée, en bracelet, s’inspire de la fermeture éclair. Celle-ci fascinait la duchesse de Windsor. L’idée émane d’elle, dit-on…

Parcours Métiers

Accessible tous les jours de 10 h à 19 h (jusqu’à 22 h le jeudi), l’exposition est ouverte à tous. À condition de réserver en ligne. Idem pour ceux qui souhaiteraient approfondir l’expérience en assistant au Parcours Métiers. Pour le grand public, il aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27 novembre, puis le samedi 3 et le dimanche 4 décembre. Au programme, la découverte de six métiers: dessinateur, expert pierres, joaillier, sertisseur, polisseur et concepteur 3D. Ce parcours se déroulera sous forme de démonstrations et de rencontres avec des écoles spécialisées venues présenter leurs formations et les divers débouchés possibles en entreprise.

Quant aux collégiens, ils pourront suivre des cours dispensés par l’École des arts joaillers autour de ces métiers. Ce qui leur permettra de s’essayer eux-mêmes au sertissage ou au polissage, par exemple, aux côtés d’artisans de la maison. Une façon, pour Van Cleef & Arpels, de découvrir de nouveaux talents et de susciter des vocations. Ouverte en 2012 à l’initiative de la marque, cette école est implantée sur la place Vendôme. À Lyon, elle proposera également des ateliers créatifs destinés aux enfants et aux adolescents les mercredis et les week-ends. Ceux-ci pourront alors s’initier à la gemmologie et participer à la fabrication d’une boîte à trésors ou à l’élaboration d’un bijou.

Tables rondes et podcasts

Pour les adultes, deux tables rondes leur sont aussi proposées. Elles se tiendront le samedi 26 novembre de 15 h à 16 h 30, le mercredi 30 de 17 h à 18 h 30, le vendredi 2 décembre de 17 h à 18 h 30 et le dimanche 4 de 15 h à 16 h 30. Si la seconde est dédiée aux perspectives qu’offrent les métiers de la joaillerie et aux études qui permettent d’y accéder, la première se concentre sur la reconversion professionnelle. Dans ce cadre, il sera possible de s’entretenir avec l’équipe des Ressources humaines de Van Cleef & Arpels, ainsi qu’avec des ateliers ou écoles de joaillerie partenaires de la maison.

Sur le site internet spécialement dévolu à l’événement, on retrouve enfin toute une série de vidéos et de podcasts donnant la parole à des professionnels de la maison. Ceux-ci se confient sur leur passion et sur leur parcours. Soit une autre manière ludique et immersive de découvrir les spécificités liées à chaque corps de métier.

