Réaction après l’acte I – Valtteri Filppula: «Cette expérience me rappelle que je suis vieux» L’attaquant finlandais de Genève-Servette est revenu sur cette première victoire contre Lugano (6-3). Il a également évoqué son rôle et son but qui a lancé le festival offensif du troisième tiers. Ruben Steiger - Genève

À la 41e minute, Valtteri Filppula s’est échappé dans le dos de la défense luganaise pour aller inscrire le 3-2. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Genève-Servette n’est pas tombé dans le piège tendu par le HC Lugano dans ce premier acte du quart de finale qui oppose les deux équipes. Les Aigles, vainqueurs de la saison régulière, ont forcé la décision en début de troisième tiers pour finalement s’imposer 6-3 contre les Bianconeri.

À l’issue de ce succès, Valtteri Filppula est apparu, comme à son habitude, détendu et souriant à l’interview. L’expérimenté finlandais (38 ans) est revenu sur son but capital (3-2 à la 41e) qui a guidé les Grenat vers la victoire.

Malgré le but annulé (Pouliot à la 5e), l’ouverture du score concédée et l’égalisation à la mi-match, on a l’impression que vous n’avez jamais réellement douté dans cette rencontre?

C’était vraiment un match serré, une rencontre typique de play-off. J’ai plutôt l’impression que ça pouvait tourner dans les deux sens. Les deux équipes ont réalisé une excellente partie. Je suis vraiment heureux qu’on ait pu marquer plusieurs buts importants dès l’entame de la troisième période. D’une fois qu’on a eu cet avantage, on l’a bien tenu. Je m’attends à de nombreux matches de ce style, avec peu d’écart entre les deux équipes, lors des prochaines échéances. J’espère qu’on arrivera toujours à s’en sortir même si cela va devenir de plus en plus dur.

Comme vous le dites, vous avez fait la différence au début du troisième tiers. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre façon de jouer?

Honnêtement, je pense qu’on n’a pas changé grand-chose. J’ai le feeling qu’on a notre système et qu’on a continué à le jouer. Pendant deux périodes, Lugano a bien défendu et a été dangereux en contre. Ils ont des attaquants talentueux, capables de profiter de ce genre de situations. Dans ce genre de parties, il faut garder confiance en ce que tu fais en espérant que ça tourne de ton côté.

Vous êtes le joueur le plus expérimenté de l’équipe en play-off, dans quel sens pouvez-vous aider l’équipe dans ce type de rencontres?

Cette expérience me rappelle surtout que je suis vieux (rires). Plus sérieusement, je pense surtout que l’équipe a bâti sa confiance tout au long de la saison régulière en réalisant un excellent championnat. On peut jouer ces matches avec confiance, en ne changeant pas trop de choses. Personnellement, j’essaye de jouer du mieux que je peux et de montrer l’exemple sur la glace. C’est de cette façon que je veux aider mes coéquipiers.

Cette expérience vous a quand même aidé à partir dans le dos de la défense sur le troisième but?

C’est le genre de situations où tu sens au fond de toi que tu pourrais avoir le puck. Les défenseurs de Lugano m’ont laissé partir dans leur dos et je me suis retrouvé totalement seul. J’espérais juste que «Henk» (ndlr: Tömmernes) me voit et réalise une bonne passe. Et c’est ce qu’il a fait.

Vous espériez une bonne passe, mais c’est toujours le cas avec lui non?

Évidemment (rires). Quand il a le puck et qu’il te voit, il ne te rate pratiquement jamais. C’était vraiment le bon moment pour prendre les devants.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.