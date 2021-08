Un Finlandais signe à Genève – Valtteri Filppula, c’est du lourd pour Ge/Servette Après une immense carrière en NHL, le Finlandais s’est engagé pour un an avec les Aigles. À 37 ans, il a encore la flamme. Grégoire Surdez

Valtteri Filppula a fait carrière en NHL grâce à sa polyvalence et son sens du but. GSHC

And the winner is… «Valtteri Filppula». Marc Gautschi, le directeur sportif des Aigles, est tout heureux d’annoncer la signature de son quatrième joueur étranger. C’est bien un crack qui a choisi de se poser pour une saison à Genève et de compléter le quatuor de mercenaires avec Henrik Tömmernes, Daniel Winnik et Marc-Antoine Pouliot. Le Finlandais possède un pedigree NHL à faire pâlir plus d’un hockeyeur. Filppula est décrit comme étant un attaquant «polyvalent, qui peut jouer au centre et à l’aile».

0,5 point par match

De 2005 à 2013, il a brillé avec les Detroit Red Wings, l’une des franchises mythiques et historiques de la meilleure ligue du monde. En 2008, il a gravi son Everest en s’adjugeant la Coupe Stanley après avoir apporté une véritable contribution au succès des Wings en séries (11 pts en 22 matches de play-off cette année-là). Par la suite, il a également joué pour Tampa Bay, Philadelphie et les New York Islanders avant de revenir à Detroit. Il compte 1222 matches de NHL pour un total de 616 points (222 buts, 394 passes) en carrière. Une moyenne de 0,5 point par match sur une aussi longue durée, ça vous pose un peu la qualité du personnage.