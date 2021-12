Sécurité – Valse à la tête des prisons genevoises Plusieurs rocades ont lieu en vue de la venue du nouveau directeur ad interim de Champ-Dollon. Mais un recours a été déposé. Chloé Dethurens

KEYSTONE

Il y a du mouvement à la tête des prisons genevoises. Plusieurs très hauts cadres seront déplacés en ce début d’année, dans la foulée de l’arrivée du nouveau directeur ad interim de Champ-Dollon, où couve une crise interne depuis plusieurs mois. Ex-chef des commissaires de la police cantonale genevoise, le major Claude Bettex prendra ses fonctions lundi, comme l’annonçait récemment «20 minutes».

Pour que celui-ci puisse arriver dans des conditions «favorables» malgré les tensions internes, le Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) a souhaité procéder à des «permutations», annonce le directeur de l’Office de la détention à l’interne. Le directeur adjoint de Champ-Dollon, qui assurait l’intérim, rejoindra l’établissement de Favra. La directrice adjointe de cette prison sera transférée à la Brenaz, et son homologue ira à Champ-Dollon. Des déplacements qui restent «temporaires» et qui prendront effet lundi 3 janvier, explique un courrier.