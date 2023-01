Côtoyé un jour en séance de Commission de recours pour les questions de concurrence*, l’économiste bâlois Sylvio Borner (décédé en 2020) avait lancé, en marge de la réunion (mais en pleine campagne sur l’initiative populaire «pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire», qui sera rejetée en 2016), qu’on en viendrait tôt ou tard à produire de l’électricité à partir des déchets nucléaires, au lieu de les enterrer faute de mieux pour des siècles.

Il n’était certes expert ni de la radioactivité, ni de la production d’énergie – bien que co-auteur d’une vaste étude sur la stratégie 2050** – mais, spécialiste de tirades provocatrices dans les colonnes de la Weltwoche, il n’en exprimait pas moins ce qu’un certain nombre de scientifiques pensaient également du sujet, sur lequel se mènent d’ailleurs depuis quelques dizaines d’années des recherches hors de l’attention des médias grand public.

Aussi, lorsqu’un journal aussi sérieux que l’hebdomadaire hambourgeois «Die Zeit» se met à titrer l’autre jour «Wie Atommüll zum Rohstoff werden könnte» («Comment les déchets nucléaires pourraient devenir une matière première»), on ose considérer la proposition – tout iconoclaste et utopique qu’elle soit – comme méritant attention.

La radioactivité des déchets ne va pas se dissiper comme par enchantement. En revanche, il paraît technologiquement possible d’opérer leur transmutation. C’est-à-dire de procéder à la séparation de certains radionucléides à vie longue pour obtenir en les irradiant à nouveau leur transformation en éléments à vie plus courte ou en éléments stables. Le procédé, hautement périlleux mais faisable, permettrait à travers la réutilisation de ces éléments dans des réacteurs de quatrième génération d’augmenter la production d’énergie tout en réduisant les quantités de déchets à stocker.

Toutes les initiatives ne survivent pas aux enthousiasmes du début. Ainsi aux Etats-Unis, Transatomic Power, fondée en 2011 par deux chercheurs du MIT qui pensaient développer des réacteurs basés sur la technologie des sels fondus (mais durent ensuite avouer leur échec), disparut en 2018. D’autres pourtant ne perdent pas espoir. En Belgique, le projet MYRRHA (Multi-purpose Hybrid Research Reactor for High-tech Applications), mené depuis 2012 sur le site de Mol, pourrait entrer en phase expérimentale à partir de 2036. De même à Genève, la start-up Transmutex, qui vise à exploiter dans le même but des technologies testées au CERN et à l’Institut Paul Scherrer de Villigen, aurait selon des experts besoin d’une ou deux bonnes dizaines d’années encore avant d’en arriver au faire et au prendre.

L’énergie de demain ne sera ainsi ni gratuite ni profuse, mais peut-être moins rare qu’on ne s’est pris à le penser.

Marian Stepczynski Afficher plus Chroniqueur économique

