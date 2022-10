Football – Valls: «Servette est plus homogène cette saison» Le milieu de terrain devrait remplacer Douline, suspendu, à Lugano (ce dimanche à 16 h 30). Il évoque son rôle et le début de saison des Grenat. Daniel Visentini

À Bâle, lors de la deuxième journée, c’est Valls (entré en jeu à la 69e), qui arrachait le point d’un nul miraculeux sur un service de Stevanovic, en toute fin de rencontre. BASTIEN GALLAY/LPS

La saison dernière, Théo Valls a été 25 fois titulaire sur les 32 matches de championnat où il était à disposition. Un cadre du Servette FC. Depuis la reprise, sur les huit rencontres disputées jusque-là, une seule titularisation, contre Winterthour (il restera une heure sur le terrain avant d’être remplacé). Les autres fois, il entre en jeu pour les 15 ou 20 dernières minutes. Changement de statut.

À la veille du déplacement de Servette à Lugano, les regards se tournent pourtant vers le Français de 26 ans. David Douline, celui qui s’est solidement installé en No 6, devant la défense, est suspendu. Valls devrait le remplacer. Au milieu, les places sont devenues chères. Douline a su imposer sa puissance. Cognat est irremplaçable. Restait jusqu’alors une place. Alain Geiger a fait ses choix, notamment avec Antunes.

Prêt malgré la frustration

«Ce n’est jamais facile de ne plus être titulaire, explique Théo Valls. Mais il y a des choix qui sont faits et il faut les accepter. Surtout: il faut continuer de travailler, garder un bon état d’esprit et être prêt pour aider l’équipe dès qu’on fait appel à toi.»

Le but de l’égalisation miraculeuse à Bâle, c’est lui. Le deuxième but de la victoire de Servette contre GC, c’est un assist de Valls pour Stevanovic. Le corner de la victoire sur Zurich, qui trouve la tête de Douline à la 95e sur Zurich, c’est encore lui. Des entrées en jeu à chaque fois, décisives en trois circonstances, donc.

Son rôle en No 6?

Au Tessin, ce dimanche il devrait retrouver une place de titulaire. Mais moins en No 8, comme la saison passée, qu’en No 6, à la place de Douline. Un rôle qu’il connaît.

«J’ai déjà évolué à ce poste à Nîmes, oui, assure-t-il. C’est un rôle plus défensif qu’en No 8, c’est certain, mais je sais m’adapter. Cela suppose d’être plus dans l’organisation et l’orientation, entre la défense et devant.»

Dans un autre registre que Douline, Valls a des atouts pour ce poste. Moins en puissance, mais plus en technique: un profil intéressant pour un Servette qui veut aller vite et en justesse dans ses transitions vers l’avant. Une chance à saisir pour lui.

Une équipe en confiance

L’avantage, pour Valls, c’est d’être de retour dans une équipe en confiance. Sur les cinq dernières sorties de Servette - trois en championnat et deux en Coupe -, c’est cinq succès. Carton plein! Comment Théo Valls explique-t-il ce début de saison canon des Grenat?

«Il y a beaucoup de profils différents dans cette formation et une grande qualité technique. Cela donne une équipe complémentaire.» Théo Valls, joueur du Servette FC.

«Il y a une belle atmosphère dans le groupe, sourit-il. Et forcément, les résultats positifs qui tombent nous poussent, nous aident à faire encore plus d’effort. On n’en est pas à en parler entre nous, de ce début de saison. Mais ça fait plaisir. Je crois que Servette est plus homogène cette saison. Il y a beaucoup de profils différents dans cette formation et une grande qualité technique. Cela donne une équipe complémentaire.»

À Valls et aux Grenat d’en faire encore la démonstration ce dimanche à Lugano.

