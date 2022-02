Football – Valls: «Je suis plus en retrait, pour que Cognat soit plus haut» Le milieu de terrain français jette un regard sur les Grenat, avant le Saint-Gall - Servette de ce soir. Daniel Visentini

Jouant plus bas sur le terrain, Valls se fait moins remarquer. Mais il n’en reste pas moins un pion essentiel. Eric-Lafargue

C’est vrai qu’on avait pris l’habitude de le voir plus présent, plus percutant, plus surprenant pour tout dire. Théo Valls est toujours ce milieu de terrain important pour Servette, mais depuis quelques matches et surtout depuis la reprise, il semble plus effacé, plus discret, moins essentiel dans un certain sens. Vrai ou faux?

A la veille du Saint-Gall Servette de ce soir, on en a parlé avec lui. «Personnellement, je ne me sens pas moins en vue qu’avant, dit-il. Mais c’est vrai que depuis quelques matches, je suis peut-être un peu plus en retrait sur le terrain qu’avant, alors que Cognat est un peu plus haut. C’est pour avoir un peu plus de sécurité dans le positionnement.»

Améliorer la finition

Servette cherche le bon équilibre, avec Douline en No 6, avec Cognat en No 8-10 et donc avec Théo Valls qui doit trouver sa place entre ces deux positions. Cela explique-t-il les gênes dans le jeu ressenties à Zurich ou aussi contre Lausanne?

«Je ne sais pas, lance Valls. Il y a des choses à améliorer, c’est certain. Dans la finition de nos occasions, on l’a vu dans les deux premiers matches depuis la reprise. A Saint-Gall, ce samedi, il faudra être compact dans l’axe, où les Saint-Gallois aiment mettre de l’intensité et, bien sûr, il faudra gérer les transitions intelligemment, efficacement.”

Rien à voir avec la rencontre face à Lausanne. Les Vaudois étaient venus à la Praille samedi passé avec la seule intention de défendre en espérant un miracle en rupture. Deux lignes, une de cinq défenseurs, une de quatre milieux très bas: un rideau de neuf joueurs qui interdisait le jeu. «C’était compliqué de trouver des espaces, oui», soupire Valls.

Jouer juste

Au Kybunpark, ce samedi soir, face à ce Saint-Gall si pressant et souvent très haut, ce sera une autre musique. Il faudra fermer l’axe, il faudra surtout jouer juste à la récupération, face au pressing des Brodeurs. La justesse, c’est ce qui a parfois manqué aux Grenat, tant à Zurich que contre le LS. On attend par exemple plus de Diallo, généreux dans ses envies offensives, mais qui se perd en route. Ou alors, il faudra compter sur son concurrent direct au poste de latéral droit: Moritz Bauer, arrivé cet hiver. Une solution qui pourrait être intéressante pour Servette.

A Saint-Gall, c’est Diallo qui commencera le match. Alain Geiger a des choix à faire ailleurs aussi. Contraint. Rodelin est malade. C’est Alex Schalk qui devrait faire son apparition à la pointe de l’attaque. Sasso est blessé (contracture): c’est Yoan Severin qui le remplacera poste pour poste (central gauche à côté de Vouilloz). Rouiller reste donc encore sur la touche. Imeri est malade lui aussi: Alexis Antunes pourrait bien avoir sa chance sur le côté gauche.

C’est maintenant sur le terrain qu’il faut voir comment tout cela fonctionne. C’est ce samedi soir, à 20h30, à Saint-Gall.

