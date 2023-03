Enchères à Bâle – Vallotton, peintre star de la vente Beurret & Bailly Près de 300 lots passeront sous le marteau de la maison bâloise le 22 mars, dont beaucoup sont suisses. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Félix Vallotton, «L’escalier du couvent San Marco, Pérouse», 1913, huile sur toile. Estimation: 300’000 – 500’000 francs. BEURRET & BAILLY

Pour sa traditionnelle vente de printemps qui se tiendra le mercredi 22 mars dans ses locaux à Bâle, Beurret & Bailly fait la part belle à Félix Vallotton. Onze de ses toiles passeront sous le marteau. «Un tel ensemble [présent] au sein d’une même vente est un événement rare», stipule le communiqué de presse. Réuni en une dizaine d’années par un collectionneur privé suisse, il met principalement en lumière la période de maturité du peintre; celle située après 1909.

Ici, figures, natures mortes et paysages sont rois. La preuve en image avec «L’escalier du couvent San Marco, Pérouse», de 1913 (estimation: de 300’000 à 500’000 francs). C’est l’œuvre phare de cette section. Il faut dire que la perspective mise en scène est impressionnante. Tout comme cette course folle dans lesquelles se sont engagées les protagonistes du tableau de Ferdinand Hodler, «Femmes fuyant lors du cortège de l’Escalade», réalisé en 1886. Il est estimé entre 200’000 et 300’000 francs.

Cette œuvre, qui incarne la pièce maîtresse du catalogue consacré à l’art suisse, fait partie de la série de peintures commandées à Hodler entre 1886 et 1887 par Edouard Landolt pour décorer sa Taverne du Crocodile. Toutes traitent de la célèbre fête. Revendues au prix fort dans les années 1910-1915 – reconnaissance du peintre oblige –, elles sont en grande partie conservées au Musée d’art et d’histoire de Genève. Et beaucoup se sont perdues entretemps. Si bien qu’il est rare d’en voir sur le marché.

Ferdinand Hodler, «Femmes fuyant lors du cortège de l’Escalade», 1886, huile sur toile. Estimation: 200’000 – 300’000 francs. BEURRET & BAILLY

Quant aux autres stars suisses, citons l’incontournable Albert Anker et sa «Leçon d’écriture III», estimée 300’000 – 400’000 francs et peinte en 1885, ainsi que ce dessin d’une jeune paysanne tenant un pot rempli de fraises des bois qui pourrait être classé parmi les plus belles réalisations de l’artiste. Mais on s’attardera aussi sur cette jeune fille de Savièse portraiturée par Ernest Biéler ou ce bronze aux deux genettes que l’on doit à Edouard Marcel Sandoz.

Enfin, c’est un autre dessin qui s’impose du côté de l’art international avant 1900. Et il est signé Ingres. Il s’agit d’un «Portrait de la Reine Caroline Murat», la sœur de Bonaparte. Celle-ci possédait plusieurs tableaux du peintre, dont «La Grande Odalisque» aujourd’hui conservée au Louvre. Cette rare étude préparatoire est estimée entre 120’000 et 150’000 francs.

