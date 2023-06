Les partis politiques et les associations donnent leurs mots d'ordre pour les votations du 18 juin. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Parmi les objets sur lesquels les Genevois se prononceront dimanche figure la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI). Pour la droite, représentée ici par le député PLR Alexandre de Senarclens, ce texte apporte une réponse simple à un problème de longue date. La gauche, par la voix ici du Vert Pierre Eckert, évoque les pertes qu’essuieraient tant les locataires que l’État.

Anciens et nouveaux propriétaires à égalité

Alexandre de Senarclens Afficher plus Député PLR au Grand Conseil. DR

Le 4 novembre 2022, les deux tiers des députés au Grand Conseil ont voté la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles («LEFI») qui rétablit une égalité de traitement entre anciens et nouveaux propriétaires de leur logement.

Cette évaluation a un impact sur la valeur retenue pour l’impôt sur la fortune ainsi que sur l’impôt immobilier complémentaire. La solution trouvée par les députés est durable et équilibrée pour fiscaliser de manière juste les propriétaires de leur logement (villa et PPE) ou les commerçants propriétaires de leurs arcades. Il est important de préciser que les locataires ou les propriétaires d’immeubles loués ne sont pas concernés par cette nouvelle loi.

Les opposants à ce texte considèrent que les valeurs retenues seraient trop éloignées des valeurs de marché. C’est faux.

En premier lieu, les valeurs fiscales évoluent lors d’une vente ou d’une succession. C’est bien le prix de ce transfert qui est repris comme valeur fiscale du logement. Ainsi, plus de 2000 villas ou appartements sont réévalués chaque année.

En second lieu, l’État de Genève a choisi de procéder depuis 1975 à des réévaluations aboutissant à une réévaluation cumulée d’environ 200% de la valeur des biens. Il en résulte l’une des impositions de la propriété les plus lourdes du pays.

Cependant, la nécessité de traiter de cette question à Genève vient du constat que l’application dans le temps de cette méthode a conduit à ce que les valeurs fiscales des propriétaires de longue date soient généralement plus faibles par rapport à celles des propriétaires récents.

La LEFI rétablit donc une égalité de traitement dans la charge fiscale supportée par les anciens propriétaires et les nouveaux en réévaluant de 12%, une unique fois, les valeurs fiscales des logements acquis avant 2013. Ensuite, le législateur a prévu une indexation annuelle plafonnée à 1%.

Pour éviter de mettre en difficultés les propriétaires de longue date qui, à la retraite, ne disposent plus que des revenus liés à leur prévoyance pour faire face à la charge des impôts, des mesures d’accompagnement ont été trouvées sous forme de diminution significative de l’impôt immobilier complémentaire et d’une réduction de 15% de l’impôt sur la fortune.

«La solution trouvée par les députés est durable et équilibrée pour fiscaliser de manière juste les propriétaires.»

Ainsi, le Grand Conseil s’est assuré que la fiscalité de son propre logement n’implique pas de conséquences pénibles telle que la vente – forcée – de son logement. L’ensemble de ce dispositif est conforme au droit fédéral. Il en résulte une économie d’impôts de 100 millions pour les contribuables.

Cette somme ne manquera pas aux finances publiques puisque les comptes de l’État bouclent avec des excédents comptables très substantiels d’une part et que, d’autre part, la baisse de l’imposition induira rapidement, en rendant du pouvoir d’achat à la classe moyenne, une augmentation des recettes fiscales.

J’invite donc à voter en faveur de la LEFI.

Seuls y gagneront les grands propriétaires

Pierre Eckert Afficher plus Député Vert, membre de la Commission fiscale. DR

La loi 13030: loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI) ne concerne de fait que les propriétaires de villas et d’appartements en PPE. Les quelque 78% de locataires habitant le canton n’en retireront aucun bénéfice. Au contraire, la perte d’environ 100 millions de francs induite pour l’État se répercutera fatalement sur ces derniers en termes de restriction dans les prestations sociales, dans la formation ou dans la sécurité.

Pour ce qui est des propriétaires, la Confédération demande explicitement que la valeur fiscale d’un bâtiment (la valeur entrant dans la déclaration d’impôt) se rapproche autant que possible de sa valeur vénale (la valeur possible de vente). Or, la dernière évaluation de ces immeubles – ceux qui n’ont pas subi de vente ou de succession – remonte à 1964!

Même avec les trois ajustements de 20% qui ont été introduits depuis, la valeur d’une grande partie de ces objets reste largement insuffisante. L’administration fiscale estime cette sous-évaluation à environ 20 milliards de francs, ce qui représente un manque de recettes pour l’État de l’ordre de 200 millions de francs chaque année.

En valeur absolue, la plus grande partie de cette somme provient des plus grands propriétaires, qui bénéficient donc le plus de cette sous-évaluation. Mais la valeur de certaines villas et certaines PPE occupées de longue date par leurs propriétaires est également largement sous-évaluée. Or, nombre d’anciens propriétaires n’ont que difficilement les moyens d’assumer l’augmentation de charges que représenterait un ajustement correct.

Il existe toutefois bien d’autres moyens pour protéger ces propriétaires plutôt que de placer tout le monde à la même enseigne avec la très faible réévaluation de 12% inscrite dans cette loi. Le Conseil d’État avait en son temps proposé un abattement dépendant du revenu (taux d’effort) qui était bien plus efficace et plus ciblé.

«Les détenteurs de gros portefeuilles d’actions seront largement favorisés.»

Notons encore deux autres défauts. D’une part, la loi prévoit une adaptation de la valeur à l’indice des prix à la consommation, mais limitée à 1%. Avec l’inflation qui s’installe et un prix de l’immobilier qui croît nettement plus rapidement que le coût de la vie, la sous-évaluation du patrimoine immobilier continuera encore à s’accroître dans le futur.

D’autre part, la loi prévoit une réduction linéaire de 15% de l’impôt sur la fortune. En valeur absolue, cet abaissement profitera une fois de plus aux plus grandes fortunes, qu’elles soient de nature immobilière ou mobilière. Les détenteurs de gros portefeuilles d’actions seront largement favorisés. Pour les personnes aux fortunes modestes, une déduction forfaitaire plus forte permettrait mieux de diminuer la contribution fiscale. L’initiative sur l’imposition des grandes fortunes que nous voterons le même jour prévoit justement un triplement de la déduction sociale sur la fortune.

En résumé: une réévaluation largement insuffisante du patrimoine immobilier, un nouveau cadeau fiscal aux plus riches de ce canton et une perte de 100 millions pour l’État: votez non à la loi 13030 (LEFI).

