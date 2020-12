La mort d’un grand Européen – Valéry Giscard d’Estaing, l’aristocrate modernisateur Spécialiste des finances, il aura plongé la France dans la crise. Aristocrate à l’ancienne, il l’aura modernisée. Par dessus tout, l’Europe était son rêve. Alain Rebetez - Paris

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing a profondément réformé la France d ans les années 70. KEYSTONE

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing est décédé mercredi soir dans sa maison familiale d’Authon, non loin de Tours, à l’âge de 94 ans. Il avait été hospitalisé à deux reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. «Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19», a précisé la fondation Valéry Giscard d’Estaing, qui ajoute que «ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale.»

Il avait été élu président en 1974, à l’âge de 48 ans, un record sous la Ve République, battu seulement auparavant par Louis-Napoléon Bonaparte (40 ans) en 1848 et Jean Casimir-Perier (46 ans), en 1894. Cette précocité couronnait alors le parcours sans tache d’un homme favorisé par toutes les fortunes. Né en 1926 à Coblence, en Allemagne, où son père occupait un poste de haut fonctionnaire dans la Rhénanie occupée par la France, il vient d’une famille riche et habituée aux plus hautes fonctions. Son grand-père est parlementaire, un arrière-grand-père avait été ministre, on compte des pairs de France sous l’Empire et on y chérit tout particulièrement la particule: quelques années avant la naissance de Valéry, son père Edmond Giscard avait été autorisé à «relever» le nom d’un aïeul décapité sous la révolution, l’amiral d’Estaing. Ses soeurs deviendront comtesses par mariage et sa femme, Anne-Aymone Sauvage de Brantes, qu’il épousera en 1952, est fille de comte…