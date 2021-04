Élection au Conseil d’État – Valérie Piller Carrard vise un siège au gouvernement fribourgeois La conseillère nationale socialiste, qui a proposé sa candidature suite au retrait de Christian Levrat, affirme pouvoir apporter «quelque chose d’important» au canton grâce à ses compétences et son réseau.

Valérie Piller Carrard avait déjà brigué le Conseil d’État en 2018 lors de l’élection complémentaire pour remplacer la Verte Marie Garnier. (Photo d’archives) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Valérie Piller Carrard (PS/FR) se lance dans la course pour le Conseil d’État fribourgeois. La Broyarde a pris sa décision suite au retrait de la candidature de Christian Levrat.

«L’automne dernier, je n’ai pas vraiment réfléchi à la question. Je savais que Christian Levrat serait candidat, et pour moi les choses étaient claires», explique Valérie Piller Carrard dans une interview publiée lundi dans «La Liberté». Et d’ajouter que le retrait de ce dernier de la course pour les élections cantonales «redistribue les cartes».

La socialiste est convaincue de pouvoir apporter «quelque chose d’important» au canton de par ses compétences et son réseau. Interrogée sur le sujet, Valérie Piller Carrard réfute être candidate pour rendre service à son parti qui se trouve avec un trou sur sa liste et précise que sa décision a été «mûrement réfléchie».

«Les leçons de 2018 ont été tirées»

La Broyarde avait déjà brigué le Conseil d’État en 2018, lors de l’élection complémentaire pour remplacer la Verte Marie Garnier. Lors de cette élection, la gauche était partie désunie avec deux candidates, Valérie Piller Carrard pour le PS et Sylvie Bonvin-Sansonnens pour les Verts. Au final c’est le PLR Didier Castella qui avait été élu.

La conseillère nationale l’assure, «les leçons de 2018 ont été tirées, y compris par les responsables des partis». «Unie, la gauche gagne et tout le monde l’a bien compris», ajoute-t-elle.

Élections le 7 novembre

Les élections cantonales fribourgeoises auront lieu le 7 novembre. Plusieurs partis ont déjà validé leur ticket. Le PLR présente deux candidats, le ministre sortant Didier Castella ainsi que le député Romain Collaud.

Le PDC part quant à lui avec un ticket à trois, composé des deux sortants Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty et de Luana Menoud Baldi. Les Vert’libéraux ont décidé de se lancer seuls dans la course avec deux candidats, Irene Bernhard et Loris Grandjean.

ATS

